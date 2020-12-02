股票每賣必飆！小股民懷疑被大戶盯上 網讚「股海明燈」：想跟你對作

美股走強，標普、那指、費半今日收盤創歷史新高，台股今(2)日早盤逼近萬四關卡，來到13,980點高點。今年股票輪動快，籌碼亂，有的人偏好權值股，有的人鎖定銅板股，今年這一波你賺到錢了嗎？還是股海浮沉，你是「沉下去」那個人？有位小股民屢屢挫敗，在PTT股票板提出疑問，「我的股票賣掉就飆，是我沒耐心？還是被大戶盯上？」引來網友熱烈討論。

原PO表示，手上有些股票只要買進就震盪、回跌或死魚，「等到忍不住賣掉，它就開始發動攻勢...」，原PO列出五大可能的盲點，求教網友。

1.定性不夠，沒耐心。 2.整天吃碗內看碗外、跑來跑去、追高殺低。 3.被主力盯上，他在等我下車，他才要開拉。 4.資金不夠多。 5.忘了當初買進的理由，或是根本看不懂。

PO文一出，有人心有戚戚焉，「我也是，研究兩支報給其他人賺20%，我沒賺」、「 台股就是洗刷刷，洗到你破皮，他才要拉」、「一堆散戶都這樣」。網友笑稱，「原來主力也有盯你啊，我以為只有我」、「麻煩你下次要賣，上來告訴大家」、「好樣的，我要跟你對作」。

也有人提出良心建議，「心理面就是這樣，當套一段時間，解套就會想賣正常...但基本上後面都還有一段」、「選讓你有信心的股票，就不會抱不住」、「明顯沒有進出場的規則」、「你不夠瞭解你買的標的」、「要改掉汰強留弱的習慣」、「多頭本來就會輪動，表面上原因是5，但其實是4」、「基本面好的股票，挑好放著等數錢就好，根本不會抱不住」、「破線再賣，均線理論能在股市活這麼久，不是沒道理的」。