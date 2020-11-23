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若買台積電會痛還要買嗎？ 網提一重點勸不要

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

外資在今年（2020）4月、6月、7月及10月買超台積電，是推升台積電股價走高的一大動力，也成為投資人的主要目標。一名網友發文表示3月的時候曾考慮要買台積電股票，但因為覺得太貴而放棄，沒想到接下來幾個月股價卻逐漸走高，讓他很後悔。原PO想請鄉民們給予意見，「2330（台積電）買下去會很痛的話，還要買嗎？

原PO在PTT表示關注台積電很久了，今年3月的時候一張27萬，但他覺得貴所以沒買。原PO說以當時的薪水和積蓄可以買兩張，若那時候買了的話，現在也賺了40萬，而如今自己的存款又多了一些，但台積電的漲幅已經超過他的存款速度了。

他說現在台積電的股價很高，自己只能買一張，但如果再漲下去就連一張都買不起。原PO認為如果一張過55萬~60萬的話，將來上漲空間也不大了，因此就不會考慮，但現在還有空間，因此內心很掙扎到底要不要買，「買下去又很痛，畢竟也還挺貴的；不買，將來極大機率後悔第二次？還是將來一兩年有資金需求的話，就真的不要考慮2330了呢？」

難以抉擇之下只好上網發文求助，鄉民們看法不一，「錢沒有不見，只是變成2330」、「現在不買，你要等1000再來買嗎？」、「台積電晚買就只有後悔」、「你有放兩年的打算就可以買」、「可以不要勉強買，但是漲到600你也要看淡就是了本來就沒有不勞而獲的事」、「台積電都怕，台股有那支風險更低的？」

還有人給予原PO建議，「定期定額解決你的症頭」、「先買零股試試看啊」、「你可以改買小台積5347，也有台積DNA，便宜四倍」、「不建議ALL IN，零股買進吧」、「你可以一次買10股，愛買多少買多少，為什麼要這麼執著一整張？」

更有網友從內文觀察原PO可能負擔不了，建議還是不要買比較好，「不要買你買不起或成為你財產負擔的東西」、「會痛不要再買，抱不住=白買」、「如果買了會讓你睡不著覺，就別買了」、「會這樣觀望還是不要買了吧，要投資要能睡的著啊」、「你不適合投資，錢拿去定存對你比較好」。

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許多人會以投資股票賺錢，但是股票風險較大，進場前務必三思再行動。有網友在PTT上請益詢問，他很想購買台積電的股票，今年上半年因為覺得貴而錯失進場時機，現在存款稍微增加，但股票漲幅超過存款速度，現在只買得起一張，詢問該不該忍痛購買。其他網友則建議，「不要買你買不起或成為你財產負擔的東西」。

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