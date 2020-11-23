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人生選擇哭或笑？他想買台積電不敢出手 網勸：別買會成為負擔的東西

聯合新聞網 / 綜合報導
網友想買台積電股票上網請益。本報資料照片
網友想買台積電股票上網請益。本報資料照片

許多人會以投資股票賺錢，但是股票風險較大，進場前務必三思再行動。有網友在PTT上請益詢他很想購買台積電的股票，今年上半年因為覺得貴而錯失進場時機，現在存款稍微增加，但股票漲幅超過存款速度，現在只買得起一張，詢問該不該忍痛購買。其他網友則建議，「不要買你買不起或成為你財產負擔的東西」。

有網友在PTT發文表示，他已經想購買台積電股票很久，今年3月一張股票27萬，因為覺得太貴沒有購入，當時能力約可購買2張股票，若有買的話現在已經賺了40萬，雖然目前存款稍微增加，但台積電股價漲幅超過存款速度，若要現在購買只能買入一張。

該網友說，若再漲下去，會連一張都買不起，目前股價對他而言真的很高，是否該忍痛購買，或是先買500股，他擔心不買的話未來可能會再後悔第二次，但買下去對荷包又很痛。他詢問，「現在買或不買，以後會哭還是會笑？人生選擇題也太有趣了吧」。

對於他的搖擺不定，其他網友則表示「定期定額解決你的症頭」、「你一下說將來會漲到你買不起，後面又說550～600你就覺得漲不動了，所以你到底覺得？」、「先買零股試試看啊」、「現在不買你要等1000再來買嗎」。

但也有許多人建議「會痛不要買」、「反正明年會有股災到時再買」、「如果你的選擇還要別人幫你決定，那你注定會賠錢」、「我看你前三句就覺得你還是別買任何股票」、「認真建議不要」、「覺得價位高就不要買，又不是只有一檔股票，要賺錢就要花時間研究」。

台積電 PTT

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