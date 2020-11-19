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神操盤！3月股災押「91張台積電」 神人爽收2千萬免愁下半生

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電昨（17日）一度站上500元，漲幅逾4%。本報資料照片
台積電昨（17日）一度站上500元，漲幅逾4%。本報資料照片

台積電聲聲喊漲，17日一度創下股價506元新高，漲幅逾4%，但就在今年3月股災爆發時，一位神人網友反其道而行，PO文表示以280元價位一次狂進台積電91張，還說會抱著GG（台積電）上500為止，預計3到5年就會達標。怎知才短短8個月，台積電就已攻上500元，許多網友也憶起這位神人原PO的超狂操盤法，推估他已獲利2000萬，文章也釣出神人原PO回應「已經賺飽了、見好就收」，現在大部分資金已經轉往配息穩定的低價收息股，預計可年領近200萬股息。

3月股災襲台，台積電慘跌僅剩235元，但這位神人原PO反而非常看好台積電，他在論壇Mobile01發文表示，「台積電每年EPS很快就會破20塊，漲到500也不過是25倍的本益比，這不過是台灣整個半導體產業的平均比，並沒有刻意高估，更何況台積電是台灣最強公司，全世界晶圓代工市佔率超過50%的龍頭」。

原PO分析，7奈米、5奈米高階製程帶來的獲利大躍進才剛要爆發，因此在3月時一次買進91張，「打算抱著GG（台積電）上500為止，價差賺個2000萬」，加上每年10元以上的配息，斷言3到5年總獲利可達到2300萬至2500萬之間。

原PO分享一波神操盤手法，在3月股災時一次狂進台積電91張，沒想到短短8個月就獲益2000萬，讓許多網友羨慕不已。圖擷自Mobile01
原PO分享一波神操盤手法，在3月股災時一次狂進台積電91張，沒想到短短8個月就獲益2000萬，讓許多網友羨慕不已。圖擷自Mobile01

怎料才短短8個月，台積電就衝破500元高價，許多網友都紛紛想起原PO的神操盤，「樓主瞬間入帳破億...如果91張，買入點250，今天全收...真的爽...」；留言也釣出原PO回應，「沒有賺那麼多啦，但我已經賺飽了，所以大部分資金已轉往配息穩定的低價收息股，目前光一年可領近200萬」，他也坦言原本預計要花3到5年才達標，但沒想到會這麼快如願，又上了一課「無限的QE力量」。

許多網友都不禁佩服原PO的神操盤，「樓主真的太強了」、「賺翻了」、「感謝樓主推薦，好心有好報」，但原PO也留言安慰錯過這一波台積電漲幅的鄉親，也無需太失落，因為歷史絕對會重演，把眼淚擦一擦，開始尋找體質強健的公司，把它列入口袋名單，然後等待下一次的股市大幅修正時，放心的「歐印」下去！

原PO分享一波神操盤手法，在3月股災時一次狂進台積電91張，沒想到短短8個月就獲益2000萬，讓許多網友羨慕不已。圖擷自Mobile01
原PO分享一波神操盤手法，在3月股災時一次狂進台積電91張，沒想到短短8個月就獲益2000萬，讓許多網友羨慕不已。圖擷自Mobile01

台股 台積電 配息

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