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「今年還有人虧錢？」他摸透財報卻砍在阿呆谷 老手揭關鍵錯誤

聯合新聞網 / 綜合報導
今年台股受疫情影響，一度跌至8523點。 記者曾原信／攝影
今年台股受疫情影響，一度跌至8523點。 記者曾原信／攝影

2020年台股受疫情影響一度跌至8523點，此後幾個月間驚驚漲至「萬三行情」，讓網友好奇提問「今年有人還虧錢嗎？」他以自己為例稱已經把某公司財報鑽研透徹，且早已在去年布局等待今年業績大爆發，卻意外受到疫情影響帳面最多虧到40%。忍痛在低點砍了7成持股，如今回過頭來只覺得自己太傻。

苦主在PTT股票版上分享幾個月來的心情變化，埋怨自己做足了功課卻遭逢意外的疫情，使得損益一片綠油油，更忍痛砍在「阿呆谷」(意指股價開始轉折的最低點)。他感嘆現在仍處於虧損狀態，常心想「若放著堅持住，今年已經賺2年薪水了」。眼看著大媽跟散戶都賺到拚命買房，自己卻落得這個下場，他好奇有沒有網友跟他一樣仍處於虧損狀態？

文章釣出不少同路人「砍在8500空手到13000廢物一個」、「3月認賠畢業後就看股市一直狂飆心好痛QQ」、「被油還有Dr整了 賠掉140萬」、「砍在谷底的一堆」。有版友不解原PO鑽研基本面卻做出「逢低減碼」的舉動，直說根本是不瞭解基本面的真締，「產業未來展望沒變應該逢低爽加碼」，砍在阿呆谷是典型散戶代表。

另有網友忍住沒賣或是跟上飆股，成功嘗到甜美的果實。一名網友3月一度虧損超過160萬，後來刪掉App不看盤，至今已實現+未實現損益已經近50萬；下跌段時不斷加碼2330跟2886，現在帳面正150萬。「買泰金寶跟美德醫獲利268％給你參考」、「今年射飛鏢都能贏一堆錢」。

有網友亮出帳戶損益，其中玉山金成本均價在18.17元、元大金10.89元，中菲行更是只有15.94元，抱到現在損益直逼300%。其他人看了大讚實在太猛，「真，長期投資」。

財報 台股

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