買股挑何時掛單最好？股民經驗談避開這時間 當沖客多價格亂

今年台股屢創新高，股市熱使得開戶人數激增，台積電股價甚至成為股民間茶餘飯後的話題。想買股票必須先開證券戶，不少民眾開完戶遲疑的卻是何時買股票最好？PTT股版有網友提問，該在盤前、盤中甚至盤後再下手？或是等新聞、財報出爐才進場？引來不少股市老手熱烈回覆。

原PO觀察到許多股票在剛開盤半小時，交易頻率特別熱絡，因此認為其中有許多人本來就是打定主意要買的。但又疑惑如果確定要買賣，為什麼不在開盤前就掛好單，非得要等到開盤後才交易？想一探其中的玄機。也好奇大家都選在何時下單。

不少網友傾向在尾盤下單，認為「盤前下單經常會被坑」、「買進等尾盤，賣出開盤賣」，開盤前半小時當沖客出籠，可能還有隔日沖賣壓讓價格大亂。此外由於台股採撮合制度，因此就算先掛好單也不代表會馬上成交，除了順位還必須看買賣雙方的價錢而定。

有人進一步分享操作心法，盤前或收盤可以參考技術指標而定，並沒有一定的方式。重要的是建議前一天做好功課，就可以知道隔天應該要怎麼樣處理。除了下單的時間點，設定的價位更是重要，「點位到就買」、「掛著到了就買」，有紀律的進出不輕易追高，才能在股市中走更長遠的路。

此外也有人開玩笑要原po「最低點買，最高點賣」、「盤前就掛市價還要我教」、「我都追高買殺低賣」。而上班族則無奈表示只能等到12點休息時間，或是「老闆離開座位」可以摸魚的時候，網友也發現「中午五檔掛單真的會稍微多一點」。