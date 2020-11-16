快訊

非洲大戰爆發？空襲機場種族屠殺...衣索比亞內戰失控中

錯了嗎？澳洲空姐打陸新冠疫苗 回國遭機場人員一句話冷回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男大生秀股票賺29萬釣出強敵 他買台積電「半年狂賺75萬」

聯合新聞網 / 綜合報導
台股今天續刷新歷史新高紀錄，開盤上漲83.41點，開在13,356.74點。記者蘇健忠／攝影
台股今天續刷新歷史新高紀錄，開盤上漲83.41點，開在13,356.74點。記者蘇健忠／攝影

受到新冠肺炎影響，台股今年先遇上低谷，隨後又狂飆破萬三關卡，吸引許多年輕股民加入。有男大生在網路上分享，自己在這一年來投入143萬元本金，靠投資賺回172萬元，共賺29萬元。另外還有另一名男大生以信貸200萬元進場，買了一檔台積電，不到半年未實現損益就超過75萬元。

有網友在「Dcard發文表示，「進入股市一年多，主要投資部位都放在大型權值股上，以未來公司成長看好的為買入目標，以長期投資為主，但並不以定期定額為買入方法，因為是學生所以有蠻多時間能夠看盤的，定期定額不看盤容易錯失良好機會。當然也留有一部份現金，進行短線資金運用」。

他貼出一年來投資成果，目前持有的5檔股票全都賺錢，未實現損益29.5萬元，報酬率20.67％，其中台積電的投資最成功，分為14筆買入，累積2.3張，未實現損益26.9萬元，報酬率34.10％。

男大生貼出投資成果。圖／取自Dcard
男大生貼出投資成果。圖／取自Dcard

男大生貼出投資成果。圖／取自Dcard
男大生貼出投資成果。圖／取自Dcard

有網友估算，該網友需要的本金高達143萬，質疑一個大學生怎麼可能有143萬的本金使用，狠酸他是「靠爸」，留言「學生有那麼多資本？」、「這個本金真的驚呆了」、「有個富爸爸會更重要」，但該網友解釋，自己是靠著「獎學金、家教、打工和紅包錢」累積存錢的。

有網友直言「能不能不要一直誤導社會大眾，你學生？我最瞧不起的就是富二代，有種拿自己的錢自己的思維進股市，靠爸賺錢拿上來炫，爛心態」、「可以不要一直貼這個無意義的炫耀文嗎？要你就分享如何選股、經驗分享，不是貼這種賺了多少錢的圖片上來」。

但也有人為他說話，留言「拿別人的錢來操作，本來就是金融界在做的事情。交易員難道是自掏腰包嗎？基金經理操作的資金，是自己存的嗎？銀行定存，是真的存起來而沒拿去用嗎？本金少，笑你窮。本金多，說你靠爸。先說自己靠家裡，下面就會有人貼更大的出來壓你」。

另外也有一名台北醫學院男大生公開證券未實現損益截圖，留言「本金100萬、信貸200萬元，只買台積電也比你強」，從截圖可看出他靠300萬元投入股市，只買了台積電一檔股票，從5月19日起到10月29日分8次投入，共花費292萬元，均價366元。以台積電11月13日收盤價462元計算，扣除手續費和證交稅，未實現損益超過75萬元。

北醫男大生也貼出自己賺了75萬的成果。圖／取自Dcard
北醫男大生也貼出自己賺了75萬的成果。圖／取自Dcard

台積電 台股 Dcard

延伸閱讀

長輩搞烏龍家門被反鎖 他機智叫外送「付100元小費」解圍

男20年前花1186萬買6別墅忘了這動作 20年後竟住著陌生人

邊外送邊旅行！日男騎自行車送Uber Eats 誓言圓夢東京→沖繩

不只超商包裹堆成山！ 物流公司員工：到底是誰發明雙11的？

相關新聞

男大生秀股票賺29萬釣出強敵 他買台積電「半年狂賺75萬」

受到新冠肺炎影響，台股今年先遇上低谷，隨後又狂飆破萬三關卡，吸引許多年輕股民加入。有男大生在網路上分享，自己在這一年來投入143萬元本金，靠投資賺回172萬元，共賺29萬元。另外還有另一名男大生以信貸200萬元進場，買了一檔台積電，不到半年未實現損益就超過75萬元。

台股科技基金 有潛利

聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策不變，美股續領風騷有機會帶領台股表現，且第4季為傳統電子業旺季，台股行情不看淡。

【達人談投資】台積電股價千元不是夢？知名分析師算給你看

自開放盤中零股交易以來，台積電一直是最熱門標的，小資族趨之若鶩，除了因為「護國神山」地位穩固，更可能是受到外資600元目標價的鼓舞，至少近年500元以上的身價，已經是外資圈基本共識。假如用更長遠眼光來看，台積電有沒有可能晉身千元高價股呢？

一個月一萬元該怎麼存股？多數人推薦這兩支：安心存

低薪時代讓許多人都感嘆錢太薄，有人會選擇兼差多賺點錢，也有人會選擇投資來獲利，有網友發文表示想要利用薪水來投資股票，考慮每個月拿一萬元存股，也已經選好四家目標，但因為沒經驗，因此想求助鄉民們的意見。

00878二階段公告 確定每張發50元股息

國泰永續高股息（00878）日前公告首次配息僅0.05元，引發市場關注。由於近期該ETF規模變化不大，國泰投信今天二階段...

美國大選後 凱基投顧持續看好景氣復甦

2020美國總統大選結果揭曉，由於這次票數接近、開票的狀況也較多，選舉結果並未如過去般在當天午夜前即確定。至於在國會選舉...

熱門新聞

外資買超千億 重押金融

台股早盤創新高 金管會：對台股有信心

台積電早盤471元創高 台股站上13,410點改寫新紀錄

挑戰前三強！0056最快本周衝700億元

PCB三強 產能 塞爆

價值型概念股／國巨、精材 接單暢旺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。