男大生秀股票賺29萬釣出強敵 他買台積電「半年狂賺75萬」

受到新冠肺炎影響，台股今年先遇上低谷，隨後又狂飆破萬三關卡，吸引許多年輕股民加入。有男大生在網路上分享，自己在這一年來投入143萬元本金，靠投資賺回172萬元，共賺29萬元。另外還有另一名男大生以信貸200萬元進場，買了一檔台積電，不到半年未實現損益就超過75萬元。

有網友在「Dcard」發文表示，「進入股市一年多，主要投資部位都放在大型權值股上，以未來公司成長看好的為買入目標，以長期投資為主，但並不以定期定額為買入方法，因為是學生所以有蠻多時間能夠看盤的，定期定額不看盤容易錯失良好機會。當然也留有一部份現金，進行短線資金運用」。

他貼出一年來投資成果，目前持有的5檔股票全都賺錢，未實現損益29.5萬元，報酬率20.67％，其中台積電的投資最成功，分為14筆買入，累積2.3張，未實現損益26.9萬元，報酬率34.10％。

男大生貼出投資成果。圖／取自 Dcard

男大生貼出投資成果。圖／取自 Dcard

有網友估算，該網友需要的本金高達143萬，質疑一個大學生怎麼可能有143萬的本金使用，狠酸他是「靠爸」，留言「學生有那麼多資本？」、「這個本金真的驚呆了」、「有個富爸爸會更重要」，但該網友解釋，自己是靠著「獎學金、家教、打工和紅包錢」累積存錢的。

有網友直言「能不能不要一直誤導社會大眾，你學生？我最瞧不起的就是富二代，有種拿自己的錢自己的思維進股市，靠爸賺錢拿上來炫，爛心態」、「可以不要一直貼這個無意義的炫耀文嗎？要你就分享如何選股、經驗分享，不是貼這種賺了多少錢的圖片上來」。

但也有人為他說話，留言「拿別人的錢來操作，本來就是金融界在做的事情。交易員難道是自掏腰包嗎？基金經理操作的資金，是自己存的嗎？銀行定存，是真的存起來而沒拿去用嗎？本金少，笑你窮。本金多，說你靠爸。先說自己靠家裡，下面就會有人貼更大的出來壓你」。

另外也有一名台北醫學院男大生公開證券未實現損益截圖，留言「本金100萬、信貸200萬元，只買台積電也比你強」，從截圖可看出他靠300萬元投入股市，只買了台積電一檔股票，從5月19日起到10月29日分8次投入，共花費292萬元，均價366元。以台積電11月13日收盤價462元計算，扣除手續費和證交稅，未實現損益超過75萬元。