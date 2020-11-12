一個月一萬元該怎麼存股？多數人推薦這兩支：安心存

低薪時代讓許多人都感嘆錢太薄，有人會選擇兼差多賺點錢，也有人會選擇投資來獲利，有網友發文表示想要利用薪水來投資股票，考慮每個月拿一萬元存股，也已經選好四家目標，但因為沒經驗，因此想求助鄉民們的意見。

原PO在PTT寫道最近剛找到一份新的工作，薪水也較之前的職業多一些，因此打算將多出來的薪水拿來投資。他首先想到的就是存股，於是便看了許多文章來參考，最後心中也選定了四家存股的目標，分別是「中華電」、「兆豐金」、「台積電」、「統一」。

他說如果每個月都存一萬元的話，打算四家都存，但因為自己是新手，也聽過人家說「雞蛋不放在一起」，因此想要四家都存的話不知道行不行得通。原PO想問鄉民們「一次買四家存股跟一次買兩家存股，有什麼差別嗎？想聽聽大家的意見」。

貼文一出，鄉民們踴躍地提供意見，「挑月線kd50以下的買」、「存股宏達電」、「可以，開國泰證券戶買零股。預留生活費，不要賣，然後你大部分的績效都會來自台積電，真心不騙」、「一個月一萬你買台積電就好了」、「一萬一次買一家，不要買四家，不然你手續費就虧很大」、「一季買一家還差不多，你賺的錢太少了」。

不過更多人都建議0050、0056這兩支，「有台積電、中華電，就定期定額買0050吧，額度控制成每月能負擔的價錢」、「0050、0056你沒買這兩檔，就不是存股」、「為什麼不買0050跟0056就好了？」、「與其不明所以的分散，不如只買一檔0050，分散50家還自動幫你汰弱留強」、「一萬想存四家…0050零股見綠就撿」、「要避免空頭被洗掉，0050、0056安心存」、「0050越來越貴，購入成本只會越來越高，反觀股價有高低，所以0050應該一次買，存股則找金融股」。