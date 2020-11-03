他怨投資只賺到蠅頭小利 釣出專家分享股市投資撇步

投資一定有風險，投資有賺有賠，投資人為了要提高投資的勝率，當然想尋求更優的投資策略，盡力避開可能的地雷區。有網友sadness0830覺得自己投資股市，都只賺了蠅頭小利，在PTT的STOCK板貼文發問「如何改善賺了蠅頭小利就想跑的狀況」，沒想到真的釣出專家網友回應。

網友Dukkha貼文回應表示，股市投資跑短跟抱長不是重點，重要的是當時的盤勢，跑短適合在盤整期間，他進一步分析「目前中線上已經脫離多頭兩個月，所以目前盤整狀態，跑短就很好」。他接著說抱長，跟你買的標的未來跑道夠不夠長有關，其中跟你對該標的的想像、產業前景、同行競爭、護城河、運氣都有關係，如果你很想抱長，就得找跑道長的標的。

他舉台積電為例，因台積電在未來有54321nm擴廠和3D封裝的規劃，後續還有前景，就值得抱長。而美股的話，QQQ、 VOO，這種老牌的大盤型的ETF，就完全不需要擔心，差別只是買點夠不夠好，最近比較新的就是ARK系列的ETF，主要就wood都是選未來的「新興產業」。ARK Invest由基金經理、被稱為「科技女股神」的Catherine Wood在2013年創辦，主力投資該公司預期未來5至10年發展潛力巨大的企業。

最後Dukkha總結來說，短跑或抱長都很好，其差異性在於要注意標的未來的跑道長短和當時的盤勢走向，當然有時候也是需要點運氣跟眼光，因為「有時候你買的標的，你不知道它跑道未來會發生什麼」，就像beyond meat（植物肉製造商）。Dukkha表明他就不太敢買，因為很難知道它跑道有多長，但拿來玩短線純技術操作，那些跑道前景問題就完全不重要。Dukkha不諱言的說自己「台股就只有單純買台積一家，不動多年，而美股就跑短」。

網友們在看完Dukkha的分析回應後，紛紛留言說「同意」、「中肯」、「觀念不錯」，有網友表贊同「台積就是強」，也有網友持不同意看法「不同意，還是0050好」、「台股長抱就 0050 0056 選一個」。