他問哪件股市詐欺最印象深刻 意外釣出資深股民曝慘賠經驗

日前有網友好奇在PTT詢問從台股開盤到現在，資深股民最有印象的股市詐欺是哪件？許多股民都一致認為是「樂陞」，文章還釣出資深股民吐露當年慘賠的經驗，「當然是太電啊，2003年一位現在是股板名人堂的傢伙！」

原PO在PTT股板詢問，從台股開盤到現在，樂陞案、太電孫道存、友力羅福助等等，到現在的康友-KY跟TDR，這種股市詐欺層出不窮，想知道資深股民最有印象的是哪件？

文章意外釣出資深股民，吐露當年因股市詐欺慘賠的經驗，「當然是太電啊，2003年一位現在是股板名人堂的傢伙！」當年因為朋友跟這位資深股民報了名牌「太電」，讓他買了100張，差不多有30萬，沒想到才過幾天孫道存宣布公司重整，股價就開始電梯向下，「最後回升時雖然有賣掉，但也是股價剩零點幾而已了」。

而後雖然朋友表示抱歉，並還想跟這位資深股民報明牌，但他因太電的慘痛教訓所以拒絕了，「只怪自己白痴，當初和他去號子看他炒作全額交割股唬的一愣一愣，後來回想當時的我對於股市的知識與技術，根本就不該和這些人攪和」。

文章也引起許多其他資深股民的共鳴，「樂陞，看笑話吧」、「元大石油正2」、「康友跟樂陞差不多吧」、「樂陞案我賠了40萬」、「絕對是樂陞啊！可以被寫進證交法課本的經典案例」、「TDR不是詐欺吧，是信仰」、「樂陞案真的經典，股板那時候快變樂陞板」。