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美國總統候選人拜登投書聯合報系 當選將深化與台灣關係

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選後美中對抗不變 對外投資新舊有別

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
台新投顧總經理李鎮宇認為，美、中無論誰當選，對抗的態度不會改變，不過會因為當選人的不同發展不同產業，投資時需要據此觀察。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台新投顧總經理李鎮宇認為，美、中無論誰當選，對抗的態度不會改變，不過會因為當選人的不同發展不同產業，投資時需要據此觀察。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「美、中對抗的步調無論誰當選都不會變，不過投資方向大有不同！」台新投顧總經理李鎮宇22日分析，美、中目前雙方是本質性的對抗，他認為無論是川普獲拜登誰上台都不會改變，而在投資面向來看，若拜登當選，可投資綠能、亞太科技股，川普當選則可投資傳統能源業。北威董事總經理劉憶如則表示，美國要小心應對後疫情下貧富差距的擴大。

資訊資本主義的對抗

李鎮宇在北威論壇上指出，主導美國對外政策的美國自由派智庫，近年來都逐漸從親中往反中的態度前進，加上中國自習近平上任以來，對外政策也轉向鷹派，因此他預估無論誰當選，美、中對抗都將持續進行，不過對抗的方法可能會有所不同。

他以經濟學角度指出，以前人類使用價格作為市場資訊的反應，因為人類過去無法處理大量的資訊，但在科技的發展下，價格的重要性逐漸降低，人類可以用更先進的科技呈現不同的資訊，因此「金錢資本主義」的時代逐漸過去，取而代之的是「資訊資本主義」，誰掌握資訊就掌握了優勢。

因此美國在科技、貿易上無論誰當選都會對中國展開霸權的對抗，但如果是拜登當選的話，預估會推出大規模經濟刺激政策，因此美元將走軟，不過拜登很重視綠能發展，因此綠能、電動車等產業值得期待，尤其現在股票漲最的是特斯拉。如果川普連任的話，美元會走強，傳統能源業可以繼續投資。

後疫情貧富差距擴大

劉憶如則以美國兩黨財政政策的不同分析大選過後的差異。她指出，民主黨過去的主張比較大政府，希望透過擴大政府支出、加稅刺激經濟增長，而共和黨希望透過減稅、減少社福支出的方式刺激企業投資，兩者在刺激經濟成長（民主黨略優）、促進就業與財政紀律上表現差不多。

不過面對新冠疫情下，雖然經濟會持續復甦，但歐美皆有2波疫情的風險，因此復甦的腳步可能會放慢，此外經過模型推估，美國無論拜登或川普當選，未來國債都會擴增至GDP的128%左右，但面對疫情加速數位科技發展、若話傳統產業發展下，美國將會面對「K型復甦」下產生的嚴重貧富差距。

因此她認為如果拜登當選，透過經濟振興計畫比較有機會縮小美國貧富差距，而川普因為其小政府、強硬的主張，會讓美國社會內部的對立加劇、貧富差距可能很難改善。

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