小學生談論股票他驚呆 網諷：我國小就用這招買台積電

近期股市熱度長跑，連不懂理財的小學生都開始討論，有網友就發現，路上一些剛從安親班下課的國小生居然在談論股票的話題，「老師說把錢存下來拿去買股票會賺很多...」，讓他不禁感嘆擦鞋童理論是真的，而網友也回應認為原PO大驚小怪，更諷刺表示遊戲大富翁裡面就有買賣股票的設計了，「我小學就在買台積電了（大富翁4）」。

原PO在PTT上發文表示，在路上聽到剛從安親班下課的國小生，在一邊大聲的討論「老師說把錢存下來拿去買股票會賺很多...」，雖然小學生走遠後就沒有聽到他們後續說了什麼，但還是讓原PO感嘆，以前沒見過什麼叫擦鞋童理論，沒想到會碰上活生生的例子，實在是很不可思議。

貼文一出，引起許多網友紛紛留言表示，其實國小就有開始在教一些投資理財的觀念了，「有聽過小學生存股台積電」、「錢滾錢才賺得快啊，今年三月進場的都退休了」、「小六社會課有教到儲蓄、投資理財的基本觀念，裡面就有提到定存跟買賣股票」、「早點開始存好啊，大學畢業就有頭期款了」。

還有網友覺得原PO根本是大驚小怪，因為許多小朋友愛玩的單機遊戲大富翁，其實就已經有買賣股票的概念了，「你小時候沒玩過大富翁？」、「玩大富翁的時候不就知道股票了」、「我小學就在買台積電了（大富翁4）」。

另外，所謂的擦鞋童理論（shoeshine boy theory），又稱為零股理論（Odd Lot Theory），是1927年由甘迺迪政治家族的約瑟夫·派屈克·甘迺迪（Joseph P. Kennedy, Sr.）所提出，意指平時沒有在關注股票或經濟弱勢等人，開始談論關於股票的話題，就表示股市交易達到最高峰，連最後資金最少的人，都已投入股巿，將來股市很可能要大跌。