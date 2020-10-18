投資股票必勝方法？內行人曝「4字箴言」：穩賺不賠

不少人為了增加被動收入，選擇將手邊閒錢投資股票，但股市瞬息萬變，一不小心可能賠光所有積蓄。對此，一名投資新手好奇詢問「玩股票有什麼必勝方法嗎」，問題曝光後，釣出內行人曝「4字箴言」。

原PO在PTT發文表示，「最近想要開個證券戶，畢竟剛開始玩股票好像都要開戶，那麼問題來了，我是第一次玩股票，想問投資股市有什麼可以馬上致富的必勝法嗎？」

貼文一出，過來人指「低買高賣」是關鍵，「逢低買進就對了」、「買低賣高就是這麼簡單」、「只要買在低點，賣在高點就好，不賣就不會賠錢，三大心訣」、「買低賣高，穩賺不賠」、「低買高賣無誤，但前提是你要知道什麼叫低什麼叫高」、「低買高賣，只要記住四字訣就能賺大錢」。

此外，有網友提到「本多終勝」，其意思為股市漲跌不固定，手中資金雄厚，才能承擔虧損，甚至加碼買進，等到股市大漲就能享受成果。也有人提醒，投資股票風險大，進場前要做足功課，免得最後負債累累，得不償失。