他問「外資動向對選股是否沒參考價值？」 網認同：看爽的

許多投資人在操作股票時都會參考各方資訊，例如名嘴言論、財經新聞，或者外資動向等，有位網友在觀察外資近期的動向後，提出自己的心得看法，認為外資似乎不在乎當地風向，就算大家搶買，最終外資還是倒了幾萬張出來，讓他覺得「外資動向在選股是不是沒什麼參考價值？」

這名網友在PTT發表自己的看法，他說最近看了市場上的權值股，然後再去翻找外資三個月內的動向，感覺外資都是被動操作。他表示「漲價賣出，跌價買回」看起來很像廢話，但事實上外資的口袋裡面可能幾十萬、幾百萬張擺著，一天只要幾千張進出就能大幅影響當天股價，但對他們的庫存波動可能不到0.5%，所以最後是賣超還是買超並沒有什麼好值得判斷的。

原PO認為就算外資連10日買超一萬張，都不及一次倒貨一萬張來的恐怖，甚至在民眾一窩蜂地搶買時，最後外資又倒了幾萬張出來，這樣的模式讓他覺得「是不是跟著本地券商做勝率比較高？如投信，自營商起碼比外資有參考價值吧？」

許多人看了都認同原PO的看法，「本來就是看爽的，之前同學會還有人看到買超幾十張，就高潮說外資開始買了，其實外資一直都有買，只是買比賣多還是賣比買多」、「外資有些操作涉及其他金融產品，你看現貨進出沒什麼用，你能看外資動向，外資也知道自己的動向被看光光，誰負責要賠錢」、「外資就是本多終勝的最佳代表，放到贏或帶動大趨勢都可以」、「所以跟著外資進出最蠢，版上還有看到外資大賣就以為要崩盤的人，結果隔沒幾天外資買回」、「做短線看投信就好了，看外資根本找死」。

還有人表示「以前以為外資代表國外銀行或金融機構，現在知道只是筆錢比較多的散戶戶頭」、「『外資』是一種模糊的定義，重點在公司派，公司派化身外資的公司不少，如何區分才是重點」、「現在一堆假外資好嗎？」、「一堆假外資真內資」。