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台幣飆破29、外銷訂單新高...台股到頂了？大咖：別急，這些類股還能抱

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
今年以來新台幣走勢持堅，逐步逼近28.5元「彭淮南防線」。 聯合報系資料庫
今年以來新台幣走勢持堅，逐步逼近28.5元「彭淮南防線」。 聯合報系資料庫

摘要

金融市場的變化經常出乎投資人的意料之外，台灣在這一波漲勢當中算是相當穩健，但隨著時序入秋，疫情再起、美國大選將至，市場的不確定此消彼長，投資人仍須謹慎以對。

今年的確是非常詭譎又混亂的一年，即使到了第四季，無論機構法人、財經專家或一般投資人，都認為金融市場操作難度提高不少。

年初樂觀；疫情來襲，轉趨悲觀；景氣衰退，更加看淡。但之後各國央行大動作放錢，財政、貨幣政策盡出，股市出現報復性反彈，跌破一堆專家眼鏡...

相較於持續上揚的全球股市，不少投資人感到納悶，為什麼市場逐漸走向極端M型化，如果沒有看清楚科技業和傳統產業間的變化，就無法把握這次上漲的機會。

最主要的原因是，疫情促使科技業和傳統產之間，出現明顯的兩極化現象，加上全球資金注入市場，瘋狂大量的熱錢湧入風險性資產，其結果就是佔指數權重的大型企業獲利、股價表現更為突出。

簡單來說，是強者恆強，弱者恆弱！

回到現在，當前的全球焦點擺在美國何時推出紓困方案，以及疫苗何時問世。這是市場目前兩大關鍵，疫苗我不敢說，但是紓困措施二黨早晚一定會通過！至於美國總統大選，只是時間問題，因為憲法規定明年元月初一定要有結果。

反觀台灣，台股走勢還是取決於科技電子業，只要外銷訂單表現持續亮眼，加上資金回流、台幣升值、退休及保險儲蓄金投入股市.....凡此種種造就了目前股市榮景！這是要現實面，絕對不能忽視，否則如同我以前一再強調，一不小心，就錯過了財富重分配！

半導體資本支出大幅增加，5G和自駕電動車的成長趨勢，皆有利於科技股的後續走勢，別太早賣出這些股票。另外，低利環境肯定會促使資金大挪移，房地產、股市、肯定也受惠，只要洞悉這情況，投資動作就不會畏縮畏尾，反過來說，只要市場還是有人維持或是保守、悲觀看法，那麼就不用害怕，每逢拉回仍然是買點！我的看法沒有任何改變！

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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