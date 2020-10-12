父砸2000萬買原油正2「被原子彈炸了」 女大生：政府陰謀

投資有賺有賠，但有一位女大生認為爸爸投資的商品下市，都是政府的陰謀。元大S&P原油正2（00672L）將於11月13日下市，一位科大女學生指稱其父砸了2000萬在裡面，卻被當「墊背」，懷疑政府和財團之間關係不單純，意圖坑殺散戶。然而這種說法卻被其他網友打臉，「已給時間跑卻不跑，怪誰？」

「太誇張了，把300多億虧到剩回憶」，一名就讀科技大學財金系的女學生在網路論壇「Dcard」發文，指出她爸爸投資2000萬在元大原油正2，沒想到日前公告下市，「每天在講他的房子被原子彈炸了」。女大生痛批，原油正2在3月面臨下市危機時，金管會插手幫它續命，還信誓旦旦說要讓投資人安心去買，結果卻是「官股全部跑了把百姓當墊背的」。

她表示，爸爸以為買大公司的商品有保障，沒想到出事後去抗議也沒用，不但撇得一乾二淨，還出動網軍帶風向，例如「負油價的時候沒有叫投資賠錢就不錯了」、「淨值那麼低、溢價那麼高，有逼你買嗎？」、「追蹤什麼都不知道就買活該被當韭菜收割」，也質疑為何同樣有槓桿的街口布蘭特正2還在，元大卻在疫苗快要問世了才下市，「到時油價起來了呢？ 300億呢？」

她不滿的說，金融市場是政府機關和財團法人一起玩的，「公平性何在，根本踢球的兼裁判」，更揚言，若政府不好好處理這件事，她絕對不會再投給綠色執政。

對於她的忿忿不平，其他網友們卻沒有同情，反而認為是投資人自己沒做好功課，3月該下市沒下市時，就該有警覺了，「投資有賺有賠，不懂的不要碰」、「要是照正常程序，負油價那天直接負數，全部死光，之後給你時間跑然後不跑，怪誰？」、「已經給你爸很多次逃命的機會了，就是想賭嘛」、「投資還有不能賠錢的哦？賠錢都政府的錯？」、「高報酬=高風險，不要輸錢就怨天尤人。這種追蹤期貨的ETF重壓本身就是個錯誤，記取教訓就好」、「說實話，覺得您這種態度還會有下一次喔！」。

其中一名網友直接點出女大生父親的三個問題：不懂石油又沒花時間了解、根本不懂ETF、自己倉內的部位沒在顧。他也勸女大生，「別把責任全推到元大身上。而且妳還是本科系，應該多用自己的專業幫家人吧。」

還有網友翻出4月20日的新聞報導，元大投信當時公告「在今年9月30日前，ETF都享有不適用既有下市條件的豁免權」，而元大是在10月5日申請下市。