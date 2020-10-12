快訊

「疫後」再出發！大法官提名戰開打...川普真人造勢天天連發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父砸2000萬買原油正2「被原子彈炸了」 女大生：政府陰謀

聯合新聞網 / 綜合報導
元大S&P原油正2將於11月13日下市，引發部分投資人反彈、抗議。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
元大S&P原油正2將於11月13日下市，引發部分投資人反彈、抗議。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

投資有賺有賠，但有一位女大生認為爸爸投資的商品下市，都是政府的陰謀。元大S&P原油正2（00672L）將於11月13日下市，一位科大女學生指稱其父砸了2000萬在裡面，卻被當「墊背」，懷疑政府和財團之間關係不單純，意圖坑殺散戶。然而這種說法卻被其他網友打臉，「已給時間跑卻不跑，怪誰？」

「太誇張了，把300多億虧到剩回憶」，一名就讀科技大學財金系的女學生在網路論壇「Dcard發文，指出她爸爸投資2000萬在元大原油正2，沒想到日前公告下市，「每天在講他的房子被原子彈炸了」。女大生痛批，原油正2在3月面臨下市危機時，金管會插手幫它續命，還信誓旦旦說要讓投資人安心去買，結果卻是「官股全部跑了把百姓當墊背的」。

她表示，爸爸以為買大公司的商品有保障，沒想到出事後去抗議也沒用，不但撇得一乾二淨，還出動網軍帶風向，例如「負油價的時候沒有叫投資賠錢就不錯了」、「淨值那麼低、溢價那麼高，有逼你買嗎？」、「追蹤什麼都不知道就買活該被當韭菜收割」，也質疑為何同樣有槓桿的街口布蘭特正2還在，元大卻在疫苗快要問世了才下市，「到時油價起來了呢？ 300億呢？」

她不滿的說，金融市場是政府機關和財團法人一起玩的，「公平性何在，根本踢球的兼裁判」，更揚言，若政府不好好處理這件事，她絕對不會再投給綠色執政。

對於她的忿忿不平，其他網友們卻沒有同情，反而認為是投資人自己沒做好功課，3月該下市沒下市時，就該有警覺了，「投資有賺有賠，不懂的不要碰」、「要是照正常程序，負油價那天直接負數，全部死光，之後給你時間跑然後不跑，怪誰？」、「已經給你爸很多次逃命的機會了，就是想賭嘛」、「投資還有不能賠錢的哦？賠錢都政府的錯？」、「高報酬=高風險，不要輸錢就怨天尤人。這種追蹤期貨的ETF重壓本身就是個錯誤，記取教訓就好」、「說實話，覺得您這種態度還會有下一次喔！」。

其中一名網友直接點出女大生父親的三個問題：不懂石油又沒花時間了解、根本不懂ETF、自己倉內的部位沒在顧。他也勸女大生，「別把責任全推到元大身上。而且妳還是本科系，應該多用自己的專業幫家人吧。」

還有網友翻出4月20日的新聞報導元大投信當時公告「在今年9月30日前，ETF都享有不適用既有下市條件的豁免權」，而元大是在10月5日申請下市。

元大投信 石油 ETF Dcard

延伸閱讀

搶買元大原油正2 黃天牧：要教育投資人

元大原油正二即將下市還有人搶買？ 網「二字」解析人性

先賣出還是等清算？元大原油正2價金取回兩招大不同

4.2萬人還沒賣！元大原油正25日報下市 3要點必知

相關新聞

父砸2000萬買原油正2「被原子彈炸了」 女大生：政府陰謀

元大S&P原油正2（00672L）將於11月13日下市，一位科大女學生指稱其父砸了2000萬在裡面，卻被當「墊背」，懷疑政府和財團之間關係不單純，意圖坑殺散戶。然而這種說法卻被其他網友打臉，「已給時間跑卻不跑，怪誰？」

台股萬二選股好難 ？五外資欽點好股大公開

台股今年股民參與踴躍，繼第1季年輕族群積極開戶，第3季新增股民又突破百萬戶，但與第1季不同的是，台股指數墊高很多，此時該買什麼股票成為投資人最關心的話題。

他問抽到汎德該不該賣 網酸：股東會贈品會是一輛車？

股票抽籤超夯，日前汎德永業抽出1914位幸運兒，抽中一張等於現賺約14萬，有幸運的網友抽中之後...

就靠1支股累積1.37億身價 「董仔」竟大學剛畢業

PTT的「Stock」板上，常常有許多神人分享股票投資賺錢祕訣，其中一位PTT知名鄉民MrChen（陳先生），網稱「陳爸」的殷姓男子，觀點獨特又成熟...

9月零股交易 尖牙股ETF增幅558%

尖牙股在8月創新高後，9月大幅回檔，反而創造進場時機，統計9月海外股票型ETF盤後零股交易量，國內唯一追蹤尖牙股指數的統...

台股基金七強 抗震

時序來到10月，回顧9月國際股市受美國科技類股拉回整理影響也連帶表現震盪，台股小跌0.6%，同步觀察台股基金表現，仍有七...

四大投信：Q4大盤有驚無險

第4季逢美國總統大選不明朗，台股操作難度連帶大增，然野村、安聯、群益、新光等四大投信台股主管認為，第4季台股行情將「有驚...

上班想看盤怕被發現？ 神人發明「偷看股票」 APP

台股每日開盤時間是早上9點半到下午1點半，與正常朝九晚六的上班族的時間是一樣的，許多人在上班時間為了看盤都得小心翼翼不被主管發現，日前一名...

他問航運跟觀光股為何沒雪崩？ 網友曝關鍵原因

因為新冠肺炎的關係，全球航空產業陷入低谷，多家航空公司都在疫情期間減少航班或讓員工留職停薪，日前就有網友好奇發問，雖然現在國際航空業一片...

他問投資是不是都會「獲利到頂」 釣出專家網友神解析

每個人的投資理財方式都不一樣，多數人會選擇購買股票，日前一名網友就好奇發問，常常見到股海中有神人，能用短短7年就獲利達億元，但有億元後，為何在下一個7年...

熱門新聞

12萬元到手！汎德永業掛牌上市 開盤漲幅66%

大立光重挫直逼跌停 外資悲觀再砍價

尖點總經理王嘉鴻辭世 由董事長暫代職務

十大融券飆增股 電子占八檔

汎德永業9月合併營收40億元 創歷史新高

iPhone新機發表台積電法說 法人估左右台股走勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。