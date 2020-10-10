他問抽到汎德該不該賣 網酸：股東會贈品會是一輛車？

股票抽籤超夯，日前汎德永業抽出1914位幸運兒，抽中一張等於現賺約14萬，有幸運的網友抽中之後在PTT上表示，十分猶豫該不該直接賣掉，而網友也回復：「賣啊！難不成股東會贈品會是一輛真車嗎？」。

原PO在PTT上發文表示，他首次申購股票僥倖抽中汎德永業，但是擔心股價會跟藏壽司一樣，一去不復返，不確定應該要再撥劵之後立刻出售，先求入袋為安，還是看好汎德的業績，抱著這張股票觀察一段時間？

許多網友都認為應該賣掉入袋為安，「第一天就賣」、「賣掉，現金落袋，才是真的」、「賣掉啦他又沒代理權期待什麼」、「建議賣掉，上次抽到壽司沒馬上賣學到的一課」、「你就問自己，如果沒有抽籤這回事的話你會買這支股票嗎？」。

也有網友認為賣掉之後，又漲回來會覺得很嘔，「賣了結果漲50%，你不會嘔嗎？」、「千萬不要，會破千，搥心肝而已」、「以後雙B滿街跑，需要賣嗎？」、「這就是股票機車的地方，你一賣它就漲」。