快訊

與美復交被國台辦指要「明辨是非」 江啟臣：不違親美和陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就靠1支股累積1.37億身價 「董仔」竟大學剛畢業

聯合新聞網 / 綜合報導
網稱「陳爸」的殷姓男子在PTT的「Stock」板上非常知名。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
網稱「陳爸」的殷姓男子在PTT的「Stock」板上非常知名。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

PTT的「Stock」板上，常常有許多神人分享股票投資賺錢祕訣，其中一位PTT知名鄉民MrChen（陳先生），網稱「陳爸」的殷姓男子，觀點獨特又成熟，在2019年因分析股票楠梓電大受歡迎而知名，許多網友都以為他的年紀是中年左右，但其實陳爸才從大學畢業，身價卻有約1.37億元。

「Ettoday新聞雲」報導，陳爸目前持有約4500張楠梓電，以今日收盤價30.40元試算，光靠這一檔股票，粗估身價就有1.37億元，他從2019年就在PTT分析楠梓籌碼、股權、基本面等消息，因其獨特、精闢的解析深受網友歡迎，發文每每都會被「推爆」。

由於PTT的發文都是匿名原則，許多網友都不知道陳爸的真實年紀與身分，直到今年4月初，陳爸因宣布參與楠梓電董事選舉，本名和個人資料才在證交所公開資訊觀測站曝光，陳爸本姓殷，學歷是台北醫學大學醫學系，現職則是素晴投資股份有限公司董事長，雖然最終楠梓電董事選舉，陳爸沒有選上，但PTT鄉民都還是深深力挺。

沉寂半年，陳爸日前在PTT又現身了，並發文分享近況，表示自己大學畢業後，專職剛滿一年，一開始是當兵四個月，之後就在學習語言或上自己感興趣的課程，不過這樣平凡的生活讓他大嘆「最近開始感覺生活除了讀書、學語言、找股票外，好像有點失去重心」。

他談到，醫學系畢業前至少都有通過國考的目標，畢業後反而因為沒有任何人要求，就沒有特定目標，內心感到有點空蕩蕩，加上今年操作股票的績效都不好，直言「自己的投資也不是我說要漲就能漲，雖然知道這也是要面對的，不過還是覺得自己對不起股東」。

陳爸表示自己對專職生活適應不太好，因此好奇詢問有專職經驗的人，「平常都是怎麼規劃生活、精進自己的呢？」對此，許多網友紛紛給出建議回應「多交不同領域的朋友」、「開個新事業，讓自己忙起來」、「找一份喜歡的工作，不在乎金錢的話只是日常」、「運動，音樂，都是可以維持一輩子的事」、「專職股票，生活是有點無聊，生活圈也變小」。

PTT 台股 楠梓電

延伸閱讀

南一中畢典表演「一語成讖」未成真 6名重考生上台大醫

開南大學光電屋頂啟用 鄭文燦：大學綠能場域增加收入

東京大學也搞黑箱作業？ 校長遴選關鍵會議錄音檔「被消失」

陳佩琪臉書嗆媒體 「我出門一定逆時中？沒別的了？」

相關新聞

就靠1支股累積1.37億身價 「董仔」竟大學剛畢業

PTT的「Stock」板上，常常有許多神人分享股票投資賺錢祕訣，其中一位PTT知名鄉民MrChen（陳先生），網稱「陳爸」的殷姓男子，觀點獨特又成熟...

9月零股交易 尖牙股ETF增幅558%

尖牙股在8月創新高後，9月大幅回檔，反而創造進場時機，統計9月海外股票型ETF盤後零股交易量，國內唯一追蹤尖牙股指數的統...

台股基金七強 抗震

時序來到10月，回顧9月國際股市受美國科技類股拉回整理影響也連帶表現震盪，台股小跌0.6%，同步觀察台股基金表現，仍有七...

四大投信：Q4大盤有驚無險

第4季逢美國總統大選不明朗，台股操作難度連帶大增，然野村、安聯、群益、新光等四大投信台股主管認為，第4季台股行情將「有驚...

上班想看盤怕被發現？ 神人發明「偷看股票」 APP

台股每日開盤時間是早上9點半到下午1點半，與正常朝九晚六的上班族的時間是一樣的，許多人在上班時間為了看盤都得小心翼翼不被主管發現，日前一名...

他問航運跟觀光股為何沒雪崩？ 網友曝關鍵原因

因為新冠肺炎的關係，全球航空產業陷入低谷，多家航空公司都在疫情期間減少航班或讓員工留職停薪，日前就有網友好奇發問，雖然現在國際航空業一片...

他問投資是不是都會「獲利到頂」 釣出專家網友神解析

每個人的投資理財方式都不一樣，多數人會選擇購買股票，日前一名網友就好奇發問，常常見到股海中有神人，能用短短7年就獲利達億元，但有億元後，為何在下一個7年...

台股股價沒有跟著黨走？ 網解析：喊「狼來了」已無用

股市也要跟著黨走？政治因素影響股市一向頗深，近期共機不斷擾台，也讓許多股民心慌慌，深怕一個飛彈打來，股票成壁紙，有網友就好奇，為何近期共機頻擾台，卻未對股市造成多大的影響？

元大原油正二即將下市還有人搶買？ 網「二字」解析人性

元大原油正二（00672L）從上市到現在，股價一瀉千里，甚至面臨下市危機，許多投資人敬而遠之，不過有網發現在這檔股票下市之前居然還有30幾萬的掛買量，不懂為何有人要買進即將下市的股票...

為何資訊發達在股市賺錢仍是少數？ 股民點出這2原因是關鍵

提到投資理財，許多人第一個想到的就是買股票、基金，就有網友發文寫道早期資訊不發達，玩股票的人賺得少、賠得多，但隨著時代進步，網路、手機等科技發達，想知道什麼資訊變得更容易，但為何能在股市裡賺錢的人仍是少數？

怎樣的人才適合買股票？ 網解析：這種神人最適合

台股近期走勢震盪，讓許多投資人心驚膽戰，有網友就在PTT上詢問「怎樣的人才適合買股票？」，引來許多網友解析，心如止水的神人最適合。

他憂兩岸情勢籲股民快進場賣股 網友一面倒痛批：別來亂

近來中共軍機頻頻擾台，兩岸情勢逐漸緊張，連帶也反映在股市裡，有投資人開始擔心真的會發生戰爭，因此考慮是否要進場賣股，就有一名網友認為兩岸真的有可能會打起來，於是在臉書上PO文呼籲大家有機會就先賣，沒想到卻引來鄉民們一面倒地痛罵「製造恐慌」。

熱門新聞

市值拚5,000億元？外資挺聯電 目標價喊上45元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。