就靠1支股累積1.37億身價 「董仔」竟大學剛畢業

PTT的「Stock」板上，常常有許多神人分享股票投資賺錢祕訣，其中一位PTT知名鄉民MrChen（陳先生），網稱「陳爸」的殷姓男子，觀點獨特又成熟，在2019年因分析股票楠梓電大受歡迎而知名，許多網友都以為他的年紀是中年左右，但其實陳爸才從大學畢業，身價卻有約1.37億元。

據「Ettoday新聞雲」報導，陳爸目前持有約4500張楠梓電，以今日收盤價30.40元試算，光靠這一檔股票，粗估身價就有1.37億元，他從2019年就在PTT分析楠梓籌碼、股權、基本面等消息，因其獨特、精闢的解析深受網友歡迎，發文每每都會被「推爆」。

由於PTT的發文都是匿名原則，許多網友都不知道陳爸的真實年紀與身分，直到今年4月初，陳爸因宣布參與楠梓電董事選舉，本名和個人資料才在證交所公開資訊觀測站曝光，陳爸本姓殷，學歷是台北醫學大學醫學系，現職則是素晴投資股份有限公司董事長，雖然最終楠梓電董事選舉，陳爸沒有選上，但PTT鄉民都還是深深力挺。

沉寂半年，陳爸日前在PTT又現身了，並發文分享近況，表示自己大學畢業後，專職剛滿一年，一開始是當兵四個月，之後就在學習語言或上自己感興趣的課程，不過這樣平凡的生活讓他大嘆「最近開始感覺生活除了讀書、學語言、找股票外，好像有點失去重心」。

他談到，醫學系畢業前至少都有通過國考的目標，畢業後反而因為沒有任何人要求，就沒有特定目標，內心感到有點空蕩蕩，加上今年操作股票的績效都不好，直言「自己的投資也不是我說要漲就能漲，雖然知道這也是要面對的，不過還是覺得自己對不起股東」。

陳爸表示自己對專職生活適應不太好，因此好奇詢問有專職經驗的人，「平常都是怎麼規劃生活、精進自己的呢？」對此，許多網友紛紛給出建議回應「多交不同領域的朋友」、「開個新事業，讓自己忙起來」、「找一份喜歡的工作，不在乎金錢的話只是日常」、「運動，音樂，都是可以維持一輩子的事」、「專職股票，生活是有點無聊，生活圈也變小」。