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上班想看盤怕被發現？ 神人發明「偷看股票」 APP

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發明的「上班看股票」APP。圖／截自IOS APP畫面
網友發明的「上班看股票」APP。圖／截自IOS APP畫面

台股每日開盤時間是早上9點到下午1點半，與正常朝九晚六的上班族的時間是一樣的，許多人在上班時間為了看盤都得小心翼翼不被主管發現，日前一名網友就發明了「上班看股票」的APP，讓上班族可以在上班時間安心偷看股票。

近期越來越多人投入股票的市場，但上班時間想看盤卻煩惱被主管發現，因此有網友就發現這一點，在PTT的「Stock」板上分享自己新創作的APP，原Po表示發明契機是觀察到很多人在看股票時，有礙於主管及同事的眼光，經常遮遮掩掩，打開一下又迅速關掉，但其實看盤顏色都是綠色與紅色，只要有在看股票的人，一眼就能察覺到對方在看盤。

原po接著說明，新開發的「上班看股票」APP，可以查看股票漲跌、漲跌百分、漲跌幅度等資訊，且介面不像一般的app有紅紅綠綠的色彩，而是模擬工作常用的APP畫面，像是gmail、outlook、teams，目前APP下載則是完全免費。

最後原po表示，開發這個APP純粹只是覺得有趣，至於盈利方面，先前的經驗是曾開發一款對發票的APP，常駐1000人左右使用，但6年多下來廣告收入只有64.61美金，所以賺錢部分並無特別期待。

貼文一出，受到網友熱烈推薦，紛紛回應「推創意跟實踐！非常棒！加油！」、「謝謝，很實用，繼續支持你」、「超有趣，已下載」。

台股 APP 上班族

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