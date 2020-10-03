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他問航運跟觀光股為何沒雪崩？ 網友曝關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發問為何新冠疫情期間，台灣的航空業股價反而沒雪崩下滑。示意圖/美聯社
有網友發問為何新冠疫情期間，台灣的航空業股價反而沒雪崩下滑。示意圖/美聯社

因為新冠肺炎的關係，全球航空產業陷入低谷，多家航空公司都在疫情期間減少航班或讓員工留職停薪，日前就有網友好奇發問，雖然現在國際航空業一片低迷，但為何台灣的觀光及運輸產業類的股票沒有雪崩下滑，股價依然硬挺挺？

原po在ptt的「Stock」板上發文表示，國際航空業現在一片低迷，台灣的航空則靠運輸在撐，觀光產業則是拼斜槓及國內旅遊，觀察每股盈餘跟政策，股價說實在的腰斬都不過分，但令原po感到奇怪的是，台灣觀光及運輸產業股價依然硬挺挺，彷彿完全看不出有衝擊，甚至有點與現實脫軌的感覺，直言「股市這種現象常見嗎？還是有一隻冥冥中看不見的手在幫助大家？」

貼文一出，引起熱烈討論，多數網友就指出原因是油價低，表示「油價那麼低，當然爽到海運」、「現在海運生意更好了，尤其是兩岸海運快遞」、「因為本來就很低迷了，影響不大」、「 油價低、運費高、賺爆」、「 其實載貨比載客好賺又低成本，還不用空服員更無奧客」。

不過也有網友認為航空業現在確實在低點，表示「長榮航很慘啊，再看看燦星旅遊」、「航空有運輸，運輸還漲價，還可以，觀光就政府補助呀，大概明年應該會蹦蹦吧」、「長榮最近跌很兇啊」。

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