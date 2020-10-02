他問投資是不是都會「獲利到頂」 釣出專家網友神解析

每個人的投資理財方式都不一樣，多數人會選擇購買股票，日前一名網友就好奇發問，常常見到股海中有神人，能用短短7年就獲利達億元，但有億元後，為何在下一個7年後，沒有成為世界首富，是不是賺到一個數字就無法突破，直呼「還是說所有的投資方式都有一個『獲利到頂』的限制呢？」

原po在PTT的「Stock」板上發文表示，自己看到一個教投資的分析師說，從60萬元的股本出發，才短短7年，就賺到億元，等於獲利超過500倍，也了解到股海中常有一堆神人，能創造許多非常人能做的事，但從這些分析師身上，卻都能看到相同情況，就是分析師們都可以透過「自己獨創」或「遵循某個股票投資的方式」迅速致富，但是為什麼他們在成為富翁之後，卻沒有辦法靠他們賺到的更多錢，再去賺到更多的錢呢？

原po接著舉例，比方說某個人靠著股本60萬投入股市，7年後獲利500倍以上，賺到3億元，在下一個7年，繼續賺進1500億元，然後再下一個7年，就能輕鬆成為世界首富，但卻沒人做到這件事，疑惑問到「是不是所有的投資方式都有一個『獲利到頂』的限制，賺到到了一個數字就無法再突破了？」。

貼文一出，就有專家網友指出，真正自己有操盤經驗就會知道，小資金跟大資金那玩起來的感覺真的差很多，有些專職投資人獲利到達某個水平就會卡好幾年，小型投資標的固然賺好幾倍，但胃納量有限，以股市來說，幾百萬要賺幾倍不是難事，跟風主流就好，但是當你本金到了數千萬甚至億，你的本金進去就變主力，到了數億數十億，你的本金就已經是大鱷了，還得有人脈幫你拿到資訊，發新聞。另一種方式是期權跟當沖，但這完全吃技術，所以今年那些嘲笑巴菲特的其實很傻，看看人家本金有多少。

另外，其他網友紛紛回應「市場胃納量的問題，當金額可以影響股價的時候，所遵循的方法就失效了」、「本金大到會引起波動跟滑價，交易策略就完全不同了」、「所以巴菲特只有一個阿，資金的大小跟難度成正比」、「人家賺完3億覺得夠了退休去享受人生不可以嗎？」、「你知道賺太多會折福嗎，你賺錢就有人虧錢」。