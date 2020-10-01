台股股價沒有跟著黨走？ 網解析：喊「狼來了」已無用

股市也要跟著黨走？政治因素影響股市一向頗深，近期共機不斷擾台，也讓許多股民心慌慌，深怕一個飛彈打來，股票成壁紙，有網友就好奇，為何近期共機頻擾台，卻未對台股造成多大的影響？網友分析，其實現在資訊發達，沒有明確打起來的跡象，狼來了效應已經不管用了。

原PO在PTT上發文詢問，政治因素有時會影響股價，台灣1996年中共飛彈危機，也曾經造成台灣股價暴跌，當時聽說很多人還因此趕辦移民，怕台海真的發生戰爭，但是最近共機頻頻擾台，一次比一次的行徑更誇張，不過都沒聽說影響到股價，同樣都是中共對台侵略，為何1996年股價會大跌？

網友就解析，現在資訊比以往更加發達，沒有明確要打起來的跡象，「消息鈍化了」、「飛彈危機是真的飛彈打下來了，雖然事後發現是空的」、「因為大家都用歷史看現在恐慌就少了」、「現在共軍有發射飛彈炸台海任何東西嗎？」、「當年是飛彈直接落在台灣外海，國外都準備開始撤僑，跟現在比還差遠了」、「那批跑的後來證明全都砍在阿呆谷了」、「對岸用網路、文化、錢慢慢滲透台灣，腦殘才會真的打」。

也有網友嘲諷原PO其實根本是想作空才發文討拍，「你是空在低點嗎？」、「你在期待什麼？」、「誘空啊？」、「你確定你不是反串？」、「作空請看技術面，不要想那些543」。