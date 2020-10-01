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元大原油正二即將下市還有人搶買？ 網「二字」解析人性

聯合新聞網 / 綜合報導
元大原油正二（00672L）從上市到現在，股價一瀉千里，甚至面臨下市危機，許多投資人敬而遠之（圖／取自新浪）
元大原油正二（00672L）從上市到現在，股價一瀉千里，甚至面臨下市危機，許多投資人敬而遠之（圖／取自新浪）

元大原油正二（00672L）從上市到現在，股價一瀉千里，甚至面臨下市危機，許多投資人敬而遠之，不過有網發現在這檔股票下市之前居然還有30幾萬的掛買量，不懂為何有人要買進即將下市的股票，而網友也表示這就是人的「賭性」，畢竟這檔股票兩度逃過清算危機，搞不好會再次逃過，且肯定精算過，還有人抱僥倖心態，賭下市後淨值大於市價的結算費才一雍而上。

原PO在PTT上詢問，不懂為何一堆人掛買10月5日就要下市的股票，就算投資人陳情都無用，股票不但沒有跌停還有30幾萬的掛買量，掛賣也還有一萬多，明明9月30日已經是最後一個交易日，要是沒賣出不就廢紙一張？為什麼還有人要買啊？

網友表示肯定是精算過，清算後有獲利，否則怎還會有人願意買，「清算又不是廢紙」、「搞不好清算會賺捏」、「淨值大於市價等退費啊」、「如果折價買進，下週清算也有賺」、「最快也還要一個月才會下市」、「看看哪天最後交易啊」、「買一張門票含手續費不用800，比演唱會便宜」。

還有賭性極強的網友表示，「從幾十塊賭到下市繼續加籌碼，不賭不快」、「洗錢手法，只要金管會宣布不下市，鐵定翻四倍以上」、「搞不好週末政府又給這檔急救了，那今天買的週一就能數錢了」、「刮刮樂都有2000元面額了，油2還好吧！除非淨值0元，還保底通通有獎！」、「花錢買樂透棒棒」、「淨值+回補，划算就可以賭一把」、「搞不好10/5就跟你說決定不清算了，福利熊2.0」。

洗錢 PTT 金管會

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