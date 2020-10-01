為何資訊發達在股市賺錢仍是少數？ 股民點出這2原因是關鍵

提到投資理財，許多人第一個想到的就是買股票、基金，就有網友發文寫道早期資訊不發達，玩股票的人賺得少、賠得多，但隨著時代進步，網路、手機等科技發達，想知道什麼資訊變得更容易，但為何能在股市裡賺錢的人仍是少數？

原PO在PTT寫道在早期的年代，教授投資股票的課程不多，資訊不發達也很難知道，所以當時投入股市的人有賺錢的很少，賠錢的比較多，而如今資訊發達、科技進步，有網路、手機的幫助，查資訊變得快速又方便，例如想知道公司的營運獲利狀況、財報等，上網都查得到，若是想知道技術面問題，也有專門的Youtuber或財經節目傳授相關知識。

電視節目上還有越來越多專家、分析師分享見解和方法，要提前破解股市行情。如此多的管道讓投資人能更容易掌握股市脈動，但即便如此，原PO還是不解「真正從股票賺錢的還是佔少數呢？為什麼靠股票成為超級富豪的人，在數十年之後，直到今日大家仍只會說巴菲特呢？」

貼文引起鄉民們熱烈討論，有人認為「人性」是關鍵，「因為貪心，能遵守紀律的人很少」、「人性追高殺低，萬年不變」、「一堆大媽不會用PTT啊，要贏大盤是少數，但要賺錢應該不難」、「我覺得是心性，我想短期賺錢的人很多，但是追高殺低往往是人的本性、本能」、「因為肯動腦的很少，一堆嘴巴說不想動腦要定期定額，結果下跌又天天喊要不要停損，不敢買的人太多，一點紀律都沒有」、「交易心理和心態、正確觀念才是最難克服的」。

還有網友點出「訊息」正確性和速度也是原因之一，「假資訊一堆，內線一堆，政府有把關嗎？」、「大師A說會漲，大師B說會跌，我就問你做空還做多？」、「訊息量大、真真假假，只要慢了一天就錯過良機了」、「現在資訊爆炸，如何過濾呈現比較才是重點」、「資訊到後面大家都知道，但是知道的時間差一樣嗎？總是有人先知道」。