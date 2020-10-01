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怎樣的人才適合買股票？ 網解析：這種神人最適合

聯合新聞網 / 綜合報導
台股近期走勢震盪，讓許多投資人心驚膽戰，有網友就在PTT上詢問「怎樣的人才適合買股票？」。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股近期走勢震盪，讓許多投資人心驚膽戰，有網友就在PTT上詢問「怎樣的人才適合買股票？」。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台股近期走勢震盪，讓許多投資人心驚膽戰，有網友就在PTT上詢問「怎樣的人才適合買股票？」，引來許多網友解析，心如止水的神人最適合。

原PO表示，股票會漲跌，可是如果有人是只接受漲，不接受跌，100元的股票，下跌1塊就會「立刻」停損，漲回100就會視情況再買進，但如果又跌到99就「立刻」又停損，能讓他長抱股票的動力是股價持續上漲，那這樣子的人適合買股票嗎？講白了就是不接受自己的股票會下跌，不會持續持有下跌的股票，今天買，明天跌就賣，這樣的人要怎麼買股票呢？

事實上，買股票的確就是一種心理戰，且需要相當的耐心，許多網友就表示心如止水的人最適合，「股市就是賭場，輸贏不當回事」、「抄心經」、「除非虧99.99% 不然不覺得自己看錯」、「有定心的人」、「可以回到過去的人」、「不缺錢，不急著用錢，可以禁得起住套房的人」、「能執行無限攤平or無限加空的人」、「當然是一張不賣可以奇蹟自來的人」。

不過也有網友認真建議，「看錯停損，看對加碼」、「心臟大顆，小波動不為所動，能放長的人」、「能跌20%還能開心笑，賠90%還沒放棄重新找策略。手上有沒有股票都能平心看股市評論，永遠不放棄」、「買進0050、2330然後就可以去抄心經了」、「完全不懂股票，也不想花時間研究的最適合，定期定額0050贏9成人的績效」。

台股 PTT 賭場

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