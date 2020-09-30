他憂兩岸情勢籲股民快進場賣股 網友一面倒痛批：別來亂

近來中共軍機頻頻擾台，兩岸情勢逐漸緊張，連帶也反映在股市裡，有投資人開始擔心真的會發生戰爭，因此考慮是否要進場賣股，就有一名網友認為兩岸真的有可能會打起來，於是在臉書上PO文呼籲大家有機會就先賣，沒想到卻引來鄉民們一面倒地痛罵「製造恐慌」。

有鑒於最近共機頻頻越過台海中線侵擾，原PO日前在臉書「股市51區-飆股論壇」呼籲投資人不要忘了兩岸目前的情勢，「如果真打起來，我不相信外資不跑。趁現在大家進場，還有機會可以賣，先賣了吧。」

貼文一出讓全部網友都不以為然，「真打起來，新台幣沒用」、「賣了然後呢？台灣如果打輸了，抱著新台幣有用？」、「打過來也沒命花」、「若真的打起來新台幣也一樣貶值，你抱滿手鈔票有用？」、「安啦，沒那麼笨開打，真的打了，留錢也沒用，剩黃金有用而已」、「搞笑…打起來台幣也沒用了，你趕緊去換草紙備用」。

大家也都有志一同地認為兩岸不會發生戰爭，「不會打的，你慢慢等吧」、「看看房市就知道，賭不會開戰的人非常多」、「真的要打，外資早就賣了，他們精得很」、「外資比散戶還怕」、「不會打架啦，老共還要靠台灣的高科技玩世界，打了台灣，拿啥去玩？」、「如果真這樣，早跑光了，不會等到現在」、「新手才相信會打起來」、「通常是叫越大聲越打不起來，如果要打的話，應該是靜悄悄的的佈署」。

還有網友痛批原PO亂放話，「別亂製造恐慌好嗎？」、「若真的這樣糟，你可以自己先進場大賣，連房產都賣了！不清楚的事請不要擾亂視聽，影響股市，真的唯恐天下不亂」、「這是來造謠的吧？」、「小心被告，證交法罪加一等」、「就是有你這種惟恐天下不亂的人」、「『惟恐天下不亂』，這句話說的真好呀」。