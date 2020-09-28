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看好經濟不看好台股 房市熱度上升
國民對投資台股信心不足，但仍對台灣經濟前景有信心！中央大學台灣經濟發展研究中心28日公布9月消費者信心指數調查，總數為71.6點，較上月微幅上升0.27。本次調查中，上升幅度最多的指標為「未來半年國內購買耐久性財貨時機」，下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」。
有隱藏性失業
9月消費者信心指數調查顯示，「物價水準」、「購買耐久財」2項指標上升，「家庭經濟狀況」、「國內經濟景氣」、「就業機會」及「投資股市時機」4項指標下降。從絕對水準來看，5項指標偏向悲觀指標，僅有「未來半年國內購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。
中央大學台經中心執行長吳大任表示，台灣經濟大致呈現「外冷內熱」，由於國內防疫表現得不錯，民眾願意外出消費，但全球經濟仍處於萎縮狀態，因此影響到台灣的出口，推估「就業機會」下降，與疫情有關。他指出，台灣出口呈兩極化，因為宅經濟的盛行，使科技產品出口呈現拉抬，但傳統產業出口不理想，因此可能影響國內的就業機會。
「未來半年國內就業機會」調查結果為68.65點，較上月下降2.65點，創10年新低，中央大學終身榮譽教授單驥指出，台灣出現隱藏性失業的問題，官方公布的失業率與民間現象脫鉤，儘管政府提出許多救濟措施穩住勞動市場，但在疫情影響下，台灣服務業在可預見的未來，還是會面臨很大的壓力。
對經濟前景有信心
「未來半年投資股票時機」調查結果為35.3點，較上個月下降4.7，創2001年調查以來新低，投資信心指數與市場指數呈現「背離脫鉤」，中央大學經濟系教授姚睿表示，民眾對投資台股信心不足、看法非常保守。但她強調，「未來半年購買耐久性財貨時機」為119.85點，創下歷史新高，與「投資股市時機」對照來看，顯示民眾對台灣經濟前景仍然有信心。
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