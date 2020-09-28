看好經濟不看好台股 房市熱度上升

一些公司每股淨值低於10元，股價也長期在個位數的公司股票，市場上都稱呼為「雞蛋水餃股」，因為便宜讓很多人喜歡買這類的股票，期待有天能夠上漲獲利，但似乎不那麼容易。一名女網友在臉書PO出好幾間公司漲幅的截圖，並表示這些「水餃股」現在是漲停板的常客，還諷刺那些看不起水餃股、只玩高價股的人現在恐是賺少賠多吧。

2020-09-24 19:16