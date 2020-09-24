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「水餃股」變漲停板常客 她酸看不起的人：想排還進不去呢

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友表示許多人不屑「水餃股」，但多次漲停板讓她直嗆那些只玩高價股的人恐怕賺少賠多。照片為示意圖，與本文無關。 圖／聯合報系資料庫
一名女網友表示許多人不屑「水餃股」，但多次漲停板讓她直嗆那些只玩高價股的人恐怕賺少賠多。照片為示意圖，與本文無關。 圖／聯合報系資料庫

一些公司每股淨值低於10元，股價也長期在個位數的公司股票，市場上都稱呼為「雞蛋水餃股」，因為便宜讓很多人喜歡買這類的股票，期待有天能夠上漲獲利，但似乎不那麼容易。一名女網友在臉書PO出好幾間公司漲幅的截圖，並表示這些「水餃股」現在是漲停板的常客，還諷刺那些看不起水餃股、只玩高價股的人現在恐是賺少賠多吧。

原PO在臉書「股市51區-飆股論壇」嗆辣直言許多人都喜歡本益比、營收、未來展望的才敢買股，反而對於「水餃股」不屑一顧，「現在它們卻是漲停板常客，你要排還排不進去咧！」

她酸說有人花4萬到20萬去買一股，小漲個幾千元就想趕快跑，但買水餃股的人可能也用4萬買個10幾張，如今天天漲停板，這就是現在股市的「奇怪現象」，而且那些在5月大買特買水餃股的人，現在至少都獲利50萬以上了吧？

有網友看了力挺原PO的看法，「聰明，這才是王道」、「富貴險中求，好膽的拿去吃」、「贏在籌碼面，沉澱久沒有人要，現在鹹魚翻身」、「股市本來就是用錢堆出來的不是嗎？有錢人就是任性」、「敢進場，賺到錢的就是專業，沒賺錢就算是多會分析也徒勞」。

還有人說「那不就代表高點已到的警訊」、「我只想問多少人真正知道這些公司的體質？如果沒有的話，不就是賭博而已」、「想賺大錢唯有長期持有，可以追趨勢但不要盲目追風」、「資金氾濫，不敢買電子股，只能炒水餃股」、「不管什麼股，能賺錢就是好股」。

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