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股票線型除了M頭跟W底還有什麼型？ 網爆笑回：連奶罩型都有

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友認真解釋，豬槽型就是左右兩邊凹下去，以前小豬的槽就是這樣。圖／擷取自PTT
有網友認真解釋，豬槽型就是左右兩邊凹下去，以前小豬的槽就是這樣。圖／擷取自PTT

股票利用技術線型當指標，最常聽到的用法就是M頭跟W底這兩種，不過有網友分享除了這兩種線型，還聽過凹槽、豬槽及奶罩型，讓她聽得暈頭轉向，不知道這些線型的說法到底是真是假？

原PO在PTT上發文詢問，關於股票線型聽到一些特殊說法，股齡一年多的她聽過的線型大概有M頭跟W底這兩種，但近期聽到朋友跟她說還有什麼凹槽、豬槽及奶罩型，聽得她暈頭轉向，完全顛覆了跟老師學到的知識，才在PTT上詢問真的有這種線型嗎？

一般在對比股價高點或低點，買入賣出訊號會注意價格走勢圖形來推測未來股價，最常見的就是M頭跟W底這兩種線型，頭部是賣出訊號，底部則是買進訊號，所謂的M頭，就是指出現在股價高點，準備反轉下跌前的走勢型態，而W底則是指在個股持續走弱，準備反彈回升前的走勢型態。如果投資人發現近期股價走勢正逐漸形成W或M型時，就能夠提前預測進退場的時機了。

而對於原PO提出的豬槽型，有網友就認真解釋，豬槽型就是左右兩邊凹下去，以前小豬的槽就是這樣，中間要高重量才穩，這種型股價未來也穩，而連續異常漲停又爆大量就會出現凹槽，見小綠再上漲就不會引起注意而被列入警示股，像這樣的凹槽就是一個好買點。

許多網友看到都表示這是什麼「民俗『聊』法」？更發揮創意，發明各式各樣的股票線型，「三尊駱駝蹄型」、「駱駝蹄型我很可以」、「水滴奶型、木瓜奶型、下垂奶型、貧乳型」、「黃立行」、「坐過笑傲飛鷹嗎？買這種型就對了」、「利多就空，利空就多，鄧不利多，多不利鄧」、「千線萬線都不如一條內褲線」。

PTT

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