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股票看基本面是笑話？網：不看這個指標基本面真的是笑話

聯合新聞網 / 綜合報導
股市新手入場前總是會擔心選到的股票是不是個好標的，所以很常會看股票的基本面當作參考指標。圖／聯合報系資料照
股市新手入場前總是會擔心選到的股票是不是個好標的，所以很常會看股票的基本面當作參考指標。圖／聯合報系資料照

股市新手入場前總是會擔心選到的股票是不是個好標的，所以很常會看股票的基本面當作參考指標，有網友就表示，自己是新手入場，研究過某些公司股票基本面都還不錯，但法人就是不買單，也懷疑基本面是不是沒有用，許多網友則表示，看基本面沒錯，但同樣也要看籌碼，挑股也是要挑人氣股的。

原PO在PTT發文詢問「基本面是不是個笑話啊？」，剛入股市的他說，觀察股票時發現有些公司的基本面、淨利之類的都還算不錯，可是法人就是不買單，均線圖也沒說很好看，讓他懷疑是不是基本面只是看一下就好沒什麼用？

許多網友表示，雖然基本面是很好的參考，可能反應股價的未來，但是光看基本面是不夠的，「基本好，要在大型股上，才會猛拉，小型不知名的公司反而會怕作帳」、「以前買都挑基本面看起來很好的但都不會大漲，記住人氣等於買氣」、「有基本面，但是籌碼面不爽給你賺」、「大多頭誰在跟你看基本面，基本面是空頭在看的」、「現在買股挑股，只會挑有人氣題材」。

也有網友表示如果台股玩短線，基本面確實沒有參考價值，「沖來沖去的韭菜管什麼基本面」、「台股的話玩短期，基本面是笑話沒錯阿」、「短線當沖看基本面是笑話，中長線不看基本面也是笑話」、「價格才是真實的，我就不信你會想買一直喊vr的紅茶（宏達電）」。

當沖 台股 PTT

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