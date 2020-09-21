0050定期定額有BUG？網揭解方：這樣拉低成本、效益更高

不少小資族都會利用定期定額存股，不論股價是在高點或低點都買進而平攤成本，有網友表示自己定期定額投資0050，不過隨著次數增加，不論當期買的股數多寡，對整體成本的影響力變得微乎其微，這時候該怎麼辦？有網友就建議可以改成定期定值，不過想拉低成本還是「大跌大買小跌小買」效益更高。

網友在PTT上詢問，他定期定額投資0050，到後期隨著次數增加，時間拉長到3年、5年、10年，每次月新增的金額占整體比例越來越小，不論當期買的股數多寡，對整體成本的影響力變得微乎其微，而他也試著找出解方，分別是1.設定0050價格每下跌一個區間（例如：100元-90元），每次投入金額就加碼2成，以此類推，2.每月照常依原本約定的金額定期定額，但保留一筆資金，大跌的時候加碼，好降低成本。

有網友就認為定期定額本來就是為了攤平成本的無腦投資，不然也不用買被動型ETF，「定期定額的主要目的不就是要鈍化，平滑成本嗎？」、「我是無腦不想太累，定額定額賺小錢也可以，不要虧錢就好」、「先想清楚要存股還是做指數被動投資」、「定期定額用意是平滑化成本曲線，取得市場平均報酬」、「沒有前面長期的累積，就不會有後期爆發的成長，若是為了避免高成本保留資金，損失的則是帳面上看不到的時間價值」。

也有網友建議不同的解決方案，「兩個方法解決，1.逢低加碼、2.定期定額轉成定期定比例呀，每期投資都是上次總投入金額的固定比例（例：5%），這樣你每次的影響力就都是5%啦」、「可以研究一下比例配置再平衡，後期效果應該比定期定額明顯」、「被動投資是選擇的標的追蹤指數，不是代表你不應該逢低加碼這類ETF，適當的混用，報酬看起來還是比無腦定期定額好的」。