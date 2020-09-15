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沒人存股挑台積電？IT男分享投資想法 竟被同事笑笨蛋

聯合新聞網 / 綜合報導
有位網友表示想利用公司獎金投資台積電股票，不料卻被一群同事嘲笑「笨蛋」。 路透社
有位網友表示想利用公司獎金投資台積電股票，不料卻被一群同事嘲笑「笨蛋」。 路透社

我國晶圓龍頭台積電股價半年來屢創新高，不僅市值突破11兆新台幣擠進全球十大公司排行，加上蘋果即將舉辦的秋季發表會，外資再看好台積電前景。日前有位網友表示，打算將剛領到手的獎金拿去投資台積電股票，不料此舉卻遭身旁同事嘲笑「笨蛋」，同事們甚至直呼「沒有人存股挑台積電」。

有名網友在PTT「Stock板」發問，他表示自己任職於資訊科技產業，日前公司發放一筆獎金，但因為金額不大不小，既不能買房也無法買車，原PO心想不如當成投資股票資金。原PO提到2個月前開始做功課研究股市，他表示晶圓代工產業龍頭台積電不僅手握資金、技術，加上毛利率超過50%，還有每年比定存高的穩定配息，於是起了將公司獎金拿去投資台積電的念頭。

沒想到原PO將想法分享給同事後，不僅被同事嘲笑「像笨蛋」，同事們甚至大喊「沒有人存股挑台積電的」。面對同事一面倒看衰，原PO翻找資料後發現台積電營收等各項數字表現皆亮眼，他還提到台積電從300多元一路漲到400多元，「如果公司不好應該也不會漲不是嗎？」面對同事看衰與台積電亮眼營收數字，原PO在文末納悶表示「台積電真的不適合當存股標的嗎」？

文章曝光後，底下留言有一派網友和原PO同事持相同看法「比定存好？真的嗎？明天跌幾%你就怕了吧？」、「不如存股宏達電」、「現在開始存要有被套2-3年的心理準備」；但另一派網友持不同看法，紛紛表示「台灣最好的公司為啥不能存」、「現在買，一年後換你笑他們」、「你同事目光之短淺，有成長性有股息，為什麼不能存股」。

買與不買台積電股票的兩派網友吵翻天，但有另一群人分析後回應存股可以挑台積電、但不是現在，「電子股現在高點，反而是金融股現在低點」；台積電屬於持續穩定成長的公司、殖利率不高，當成投資標的沒問題，但若想要存股，不如找「殖利率破5%以上，波動相對穩定的公司」」。

台積電 PTT 殖利率 配息

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