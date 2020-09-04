如何買股增加財富？他貼文分享心得 網友大讚好文：太勵志

許多人都感嘆薪水沒增加、錢越來越薄，有人會想辦法投資增加自己的收入，有網友就在臉書上分享自己的財富之道，開頭就直言「要讓錢增加的速度變快，就是一直買進資產（股票、不動產、債券都是）」，透過股利再投入創造複利，更可以很快把資產上升的速度變快，貼文讓許多網友看了都大讚受益匪淺。

原PO在臉書「存錢公社」寫道自己投資股票10多年，今年資產的收益股利也領得差不多了，雖然二代健保東扣西扣讓50萬上下的收益少了幾千元，但靠著所得稅申報退稅又補回來了，而且還有剩。他說今年的股利照樣一半投入市場，一半奢侈花費，花不完的就繼續投入股市創造現金流，「股票張數一樣可以提升，明年股利一樣繼續領好領滿」。

而許多人想增加自己財富，第一個想到的方法就是買股票，原PO建議想進入股市的人不要害怕，而且要先好好存錢再投入。他也提醒所謂的儲蓄險不要考慮，講白一點這只是在幫保險業務存他們的獎金，真正想存就用定存就好，「存到一兩桶金再投入，或是每個月定期定額扣款投入」。

他舉自己的例子表示每個月都會固定匯3千元到兒子的帳戶裡，加上每年的壓歲錢，之後只要看到不錯的股票，就會用兒子的帳戶買進。他說從一開始每年領到幾千塊的股利，到今年已經突破2萬塊了，帳戶金額也超過40萬。原PO說這個股票戶頭是給兒子的禮物，也是印證複利投資的好教材。

至於要買哪支股票，原PO表示最重要的是投資心態，很多人只想看到短期獲利，所以持股都無法超過3個月，甚至3天，因此他認為「殺進殺出短線玩法，只會讓你的資金被手續費跟交易稅吃光，長期投資好股票才會讓你的勝率提高，所以投資股票難，是難在心態」。

文章貼出後讓許多網友大讚好文，「這個一定要加好友跟著啊」、「很勵志」、「同意！我也是不買投資型保單的，對我來說保險就是單純的保險，保險歸保險，投資歸投資」、「你的分享文很棒，好值得我學習，謝謝」、「對於剛踏入存股的我，你的文章給了我信心」、「感謝分享，我一直沒耐性，大家都股票賺錢我卻賠錢」。

也有人開玩笑的說「有這種爸媽真好，我只能自己努力存」、「真是貼心的爸爸」、「當你的小孩好幸福」、「現在的父母真優，都想得到幫小孩存股」。