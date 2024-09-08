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醫師盼「大家雞婆一點」 注意身邊幼童有無被虐跡象

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
新北市立土城醫院院長黃璟隆說，還有許多兒虐黑數沒有被爆出，隱藏在社會的另一面，希望所有人多雞婆一點，隨時看一眼身邊的幼童，有沒有被虐待的跡象。本報資料照片
新北市立土城醫院院長黃璟隆說，還有許多兒虐黑數沒有被爆出，隱藏在社會的另一面，希望所有人多雞婆一點，隨時看一眼身邊的幼童，有沒有被虐待的跡象。本報資料照片

衛福部統計，每年兒少受虐人數約一萬多人，長期關注兒虐的新北市立土城醫院院長黃璟隆指出，被媒體報導的兒虐事件，通常案情重大，如傷勢嚴重，但還有許多黑數沒有被爆出，「希望所有人多雞婆一點」，隨時注意身邊的幼童，有沒有被虐待的跡象。

臨床觀察，不同年齡，兒少被虐風險不同。黃璟隆說，六歲以下常被徒手、棍棒毆打，身體容易出現傷痕；兩歲以下幼童可能被激烈搖晃、毆打、拋摔等，常出現腦傷，甚至幼童骨骼發育未成熟，手臂、肋骨容易骨折，此時折斷四肢，「就像折筷子一樣簡單」，讓人看了十分心痛。

隨著孩子長大，十歲以後遭受性虐待比率大增。黃璟隆說，這時孩子對性不了解，很容易被欺負，施虐者又以家中親戚、熟人更為常見。

黃璟隆指出，被虐待的兒少，不僅身體、心靈出現傷痕，還可能影響大腦杏仁核發育，個性因此現封閉、退縮，有時必須經過長時間的心理復健，長大後可能成為施虐者，甚至出現反社會現象。

被施虐毆打的孩童身上多有瘀青，黃璟隆說，這時應注意背部、大腿內側、耳朵後方等，若這些平時不容易撞傷的地方出現瘀傷，就要多加注意；受虐兒也會出現恐懼、害怕等情緒，像是不敢回家、拒絕踏進保母家、拒學等，觀察這些蛛絲馬跡，可了解孩子有無異常反應。

復健 施虐者

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