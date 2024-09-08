檢：高社經地位也會施暴

台灣近年爆發多起重大兒虐案，外界將焦點關注在家庭失和、經濟不佳等因素，但兒虐同樣也會發生小康家庭。高雄去年中爆發一起兒虐案，父親任職高科技產業，二名剛滿周歲的雙胞胎幼子卻出現傷勢，其中么子送醫後不治，父母經檢方調查後近日均起訴，偵辦多起兒虐案的檢察官觀察，照顧壓力仍可能是主因。

高雄某醫院去年中收治一名剛滿一歲的男嬰，急救後宣告不治，醫護在男嬰身上發現不明傷勢，懷疑遭施虐，通報兒虐後，由檢警介入調查，發現不僅男嬰受虐，雙胞胎姊姊也有大小不等的傷勢。

據了解，男嬰的父親在某知名科技廠任職，是許多人羨煞的科技新貴，前年一家人才喜迎龍鳳胎，但疑因母親教養壓力大，加上父親對孩子期望高，衍伸出強迫灌食、高張力訓練等施虐傾向，孩子被當出氣包，最終發生悲劇。

雖然男嬰解剖後致死原因應為腦髓弓漿蟲所致，但姊姊、男嬰身上都有傷勢，父母親被檢方認定施虐，偵結依傷害、妨害兒童發育等罪嫌起訴。

偵辦多起兒虐案的橋頭地檢署檢察官林世勛觀察，兒虐不見得都是經濟狀況不佳的家庭，許多案例父母親都有高社經地位，也會出現兒虐傾向，細究發生原因，多為照顧、教養壓力導致。

據了解，高雄這起男嬰受虐案，父母親生下第一胎時，對女兒呵護有加，後來生下龍鳳胎，疑因孩子成長不如預期，從最初的言語暴力，最後演變成動手施暴，案件發生後，家裡的兩名女兒也被社會局緊急安置。