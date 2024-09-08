照顧者缺心理評估 醫師：虐待會複製

國內不時爆出兒虐事件，花蓮慈濟醫院精神醫學部成癮精神科主任陳紹祖分析，對孩童施虐的照顧者，可分為父母及保母兩類。保母部分欠缺心理評估，父母如心態不成熟、物質濫用或藥癮酒癮等因素，都與兒虐有密切關聯性。

陳紹祖分析，以保母來說，現行保母證照制度是以課程及考試進行考核，未對照顧者的人格特質及心理狀態完整評估。此外，即便有虐待紀錄或前科，只要一改名，就難以查詢。

若保母的性格及壓力調適能力不佳，又肩負著經濟壓力，往往傾向在同一段時間內照顧多名孩童，其中如果有幼童生病難照顧、體質特殊較難學習，保母可能使出各種方法讓孩童停止吵鬧，嚴重時恐失控，動手攻擊或處罰。

父母方面，陳紹祖說，父母心態尚未成熟、物質濫用或藥癮酒癮等，都與兒虐有密切關聯性。當父母覺得被孩子拖累，忽略也是虐待。

「加害人往往也曾經是受害者。」陳紹祖說，加害者幼年時期常有受虐的蛛絲馬跡，容易傾向認為，從前父母也是這麼對待自己，也還是長大了，為了解決問題，用暴力對待下一代，並非完全不可以。

受虐者方面，若未成年人常持續哭鬧、需高度關注、身處暴力或犯罪情境、未進入正式體系、年齡及非期望的兒童等特質，均為潛在較容易引發虐待的危險因子。

陳紹祖指出，有過動傾向、自閉兒傾向或有智力不足等特殊體質的孩童，經常成為遭施虐的對象，甚至有些孩童受有腦傷，雖然從外觀看不出來，但因智力、自我照顧能力或發展較緩慢，照顧者須格外耗費心力。