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醫院、學校設雷達 學者：及早介入

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導
兒少遭身心不當虐待人數，近年逐漸上升。圖為示意圖。(本報資料照片)
兒少遭身心不當虐待人數，近年逐漸上升。圖為示意圖。(本報資料照片)

台大社會工作學系退休教授劉淑瓊說，兒童虐待是百分之百可避免、可預防，但如今兒虐問題已冰凍三尺，久病沒有特效藥，建議在位居最前端的醫院、幼兒園、學校及社區等處布建雷達，及早介入才能有效預防。

劉淑瓊說，兒虐事件的關鍵詞是「及早介入」，很少有孩童是第一次被打就死掉，幾乎都是反覆且長期虐待，應在醫院、幼兒園、學校及社區等處布建雷達，偵測到虐待跡象就介入，否則兒虐案件就是會不斷重演。

高檢署檢察官侯靜雯指出，社會局等前端機構可針對具有毒品或暴力等紀錄的高風險家庭，給予較高程度關懷或突發性訪視；學校方面，若孩童經常請假、身上有不明傷勢、心情異常波動，都需要學校心理輔導機制主動介入，及早發現兒虐或家內性侵事件。醫療院所方面，通常是規模較大的醫院會通報兒虐案件，如果是診所或醫師未辨識出兒虐跡象，就會有疏漏。

侯靜雯建議，可以從打預防針等機會著手，留意兒童身上是否有異常受傷部位。劉淑瓊也說，國內有健保制度，就醫門檻低，醫療機構是非常重要的攔砂壩。

劉淑瓊說，照顧孩童很挑戰，對孩童施虐的父母有責任，更重要的是如何預防悲劇再發生。她舉例，過去有數起案件源於孩童大小便訓練不順利，被照顧者打死。若遇到類似情形，可介紹照顧者去看小兒科，或是搜尋資源。

她指出，必須釐清為何父母不適格？社會能不能給兒童跟家庭更多支持？政府除了落實「六歲以下國家一起養」外，更需要「國家一起教」。

幼兒園 父母 醫師

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