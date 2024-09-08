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重大兒虐9成是學齡前 影響終身

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導
兒虐對孩子及社會的影響極大。示意圖。圖/AI生成
兒虐對孩子及社會的影響極大。示意圖。圖/AI生成

台大社會工作學系退休教授、台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊分析，兒虐案件有依賴性、脆弱性及隱蔽性等三種特性，被通報受虐的孩子的醫療成本，比未被通報的孩子多出一點四倍，且兒虐對人的影響具有延遲效應。她說，隨著年齡增長，受虐者會有延遲醫療需求，尤其是精神科醫療支出數量特別高。

劉淑瓊說，兒虐對孩子及社會的影響極大，孩子如當下死亡令人震驚且心碎，更令人難過的是，有些孩子因受虐身受重傷，變成植物人或腦性麻痺，需要高密度長照醫療，這是孩子和社會的悲哀。

兒虐對人的影響具有延遲效應，劉淑瓊說，隨著年齡增長，受虐者會有延遲醫療需求，尤其是精神科醫療支出特別高，包括物質濫用、睡眠障礙、親密關係會有問題、對人的信任、創傷後綜合症、社會互動或行為偏差等狀況。

花蓮慈濟醫院精神醫學部成癮精神科主任陳紹祖說，曾經歷家暴或性侵等攻擊經驗的憂鬱症病患很難治癒，因為父母虐待他的時候，就是罵他說「你不好、你不乖、你不行」，讓他從小就有「我是一個不好的人」的印象，所以常常會自我傷害。

劉淑瓊指出，重大兒虐案件中，近九成受害者年齡在六歲以下，孩子絕對不是一次就被打到要送急診，愈是有狀況的家庭，愈不會帶孩子出門，可能會經常向學校請假、搬遷居住地，以致於難及早發現，有不少國外研究發現，疫情期間隱性兒虐事件趨增。

憂鬱症 醫學

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