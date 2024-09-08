每年上萬兒少受虐約20死 專家促建重案組補救

剴剴遭保母姊妹凌虐而死案引發各界關注，但這不是單一個案，過去五年，台灣每年平均約有廿名未成年人在家內受虐致死，上萬名兒少受虐，社會各角落的兒虐案件常讓人看得怵目驚心，照顧者的身心狀況值得重視外，專家建議應加強前端預防。讓每一個跟兒童接觸的機構都能夠發揮雷達功能，落實早期發現、辨識及投入的效能。

根據衛福部統計，二○一九年至二○二三年間，全台年均達一萬一千名至一萬兩千名兒童及少年受虐，每年約有廿名未成年人在家內受虐致死。

高社經家庭 也有兒虐

衛福部去年統計兒童施虐案件主因，施虐者負面情緒特質、經濟因素、親密關係失調等仍為主因，其中十三名兒童是因遭虐重傷或照顧疏忽致死。但兒虐事件並非僅發生在經濟困頓家庭，高知識水平、高社經的小康之家，也會出現兒虐案。統計分析也發現，兒虐受害中女性多於男性，年齡愈小，死亡案例相對較多。

兒虐死亡案件外，去年一名三個月大的嬰兒疑遭生父數次跌摔，眼部、耳後及胸口均有受傷，醫院收治後，發現嬰兒的眼部及視網膜受傷，亟須動手術，將來有弱視，甚至失明。醫院通報檢警單位調查，查出嬰兒身上有不正常傷勢，台北地檢署調查後，依涉犯刑法之凌虐兒童妨害身心發展致重傷等罪嫌，起訴擔任主要照顧者的生父。

家內發生 責任難釐清

「孩子不會說話。」法界人士說，兒童及少年因年幼、沒機會說、不會說，甚至無法說，再加上兒童虐待事件經常發生在家內，這類型的處所少有監視器，增加釐清事件始末及責任歸屬的難度。

近年兒少受虐人數 製表／房荷庭

還原案件辦案大挑戰

曾承辦兒虐案件的執法人員指出，兒虐案件通常是一個長期性且持續性的歷程，經常累積至某一個時間點才爆發，如何完整還原案件經過，是一大挑戰。

世界衛生組織對「兒童虐待」的定義為，十八歲以下兒童遭受虐待及忽視，包含在責任、信任或權力關係下各種身體和（或）情緒虐待、性虐待、忽視、疏忽、經濟及其他剝削，造成兒童健康、生存、發展或尊嚴實際或潛在性傷害。

補救不能只推給社工

衛福部將兒少保護案件受虐類型化，按數量從多到少排序，分別為：身體虐待、性侵害、疏忽及精神虐待等四類。兒虐案件因具隱蔽性，衛福部統計，若是六歲以下的兒童在家內受虐，通常外人無法察覺。孩童年幼、難發聲，施虐者說法與事實未必相符，案件經醫院通報後，檢警單位抽絲剝繭，才能還原年幼的生命是如何走到人生盡頭。

國立台灣大學社會工作學系退休教授劉淑瓊說，發生兒虐必須趕快補救，建構一個精銳有經驗的重案組。

剴剴案因社工被訴，劉淑瓊說：「社工比任何人都不希望兒童再次受虐甚至死亡，因為那是他負責的案子。」若不斷打擊社工，社工心灰意冷離職，經常是最資淺的社工在處理最複雜的問題，案件永遠漏接，外界責難又不給裝備，離職潮再起，留下來的人千瘡百孔。