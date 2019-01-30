照顧疏忽、車禍 兒童死傷2主因

2019-01-30 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



靖娟基金會針對107年兒童事故傷害新聞統計分析，「交通事故」及「照顧疏忽」是造成兒童死傷的兩大主因。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

靖娟基金會針對去年兒童事故傷害新聞分析統計，指去年二四三起兒童事故新聞，有三二八名兒童傷亡，其中四十九人死亡，且六歲以下幼童占逾五成，另窒息事故多，提醒家長勿使用下拉式嬰兒床、洗澡椅等五項產品。

靖娟分析發現，「照顧疏忽」及「交通事故」是造成兒童死傷的兩大主因，進一步分析照顧疏忽死傷案例發現，有八名幼童因照顧疏忽而發生窒息死亡，如女嬰脖子上平安符被床邊窗簾繩勾頸窒息、毯子厚重掩蓋嬰兒等。

靖娟還對照美國消費品安全委員會（ＣＰＳＣ）公告，提醒家長常見易造成兒童窒息的用品包括下拉式嬰兒床、洗澡椅、厚毛毯、床圍與布料背巾等。

靖娟基金會執行長林月琴表示，下拉式嬰兒床因柵欄容易脫離，恐造成嬰兒被卡在柵欄與床板之間，而洗澡椅雖然可讓照顧者不用手扶著或抱著幫寶寶洗澡，但危險之處在於「沒有安全帶」，寶寶坐著掙扎扭動時易翻倒造成跌落溺水。

林月琴表示，厚毛毯容易掩蓋六個月以下的嬰兒，這時期的嬰兒仍不會翻身，無力自行撥開毛毯，可能導致無法呼吸，床圍雖然是為預防嬰兒撞到床或手腳卡在嬰兒床欄杆之間，但美國已出現多起因床圍窒息死亡案例，布料背巾則容易讓四個月以下的寶寶口鼻緊貼父母身體，導致口鼻被布料遮蓋而窒息。

馬偕醫院小兒科醫師張龍表示，當孩子窒息時，可能會出現咳嗽、雙手握著脖子、聲音變小、講不出話、嘴唇發紫等症狀，此時家長可採用心肺復甦術急救。