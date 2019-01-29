宜蘭年假疏運／客運增線增班 鐵路日增3班

2019-01-29 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／宜蘭報導



春節連假9天，國道五號每天凌晨0時至5時全線雙線暫停收費，南下路段在初一（2/5）到初三（2/7）早上7點到中午12點實施高乘載管制，北上路段從初三（2/7）到初六（2/10）下午2點到晚上9點實施高乘載管制。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

因應過年返鄉人車潮，宜蘭縣府昨提出交通疏運計畫，預計後天下午就會出現南下返鄉車流，北上車流將從大年初一湧現。縣府除針對國五、蘇花改、鐵路等提出疏運計畫，也加強風景區、廟宇、易壅塞路段交管。

2月2日起連假9天，國道五號每天凌晨零時至5時全線雙線暫停收費，南下路段年初一（5日）到初三（7日）早上7時到中午12時實施高乘載管制；北上路段為初三（7日）到初六（10日）下午2時到晚上9時。

尖峰時段 客運3~5分鐘開1班

縣府交通處指出，已請客運業者增開班次，尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，並視情況機動加班，讓民眾等候時間縮短至20分鐘內，業者每日開行班次可達1800班次。

蘇澳到新店、圓山 增開直達車

今年也增設2條客運路線「新店至蘇澳」及「圓山至蘇澳」直達班車，並持續試辦「市府轉運站至傳藝中心」及「板橋轉運站至羅東（不經北市直達車）」等2條國道客運臨時路線。

鐵路則每日加開3班樹林至花蓮對號區間快車往返車次，共計54次，並提供台北－宜蘭段100元、台北－花蓮200元的優惠票價。2月1日及9日離峰時段，推出南迴線紅眼列車7折票價。除夕到初四路邊停車免費，也請鄉鎮市中小學配合提供臨時停車場。