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宜蘭年假疏運／客運增線增班 鐵路日增3班

2019-01-29 23:49聯合報 記者江婉儀／宜蘭報導

春節連假9天，國道五號每天凌晨0時至5時全線雙線暫停收費，南下路段在初一（2/5...
春節連假9天，國道五號每天凌晨0時至5時全線雙線暫停收費，南下路段在初一（2/5）到初三（2/7）早上7點到中午12點實施高乘載管制，北上路段從初三（2/7）到初六（2/10）下午2點到晚上9點實施高乘載管制。圖／聯合報系資料照片
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因應過年返鄉人車潮，宜蘭縣府昨提出交通疏運計畫，預計後天下午就會出現南下返鄉車流，北上車流將從大年初一湧現。縣府除針對國五、蘇花改、鐵路等提出疏運計畫，也加強風景區、廟宇、易壅塞路段交管。

2月2日起連假9天，國道五號每天凌晨零時至5時全線雙線暫停收費，南下路段年初一（5日）到初三（7日）早上7時到中午12時實施高乘載管制；北上路段為初三（7日）到初六（10日）下午2時到晚上9時。

尖峰時段 客運3~5分鐘開1班

縣府交通處指出，已請客運業者增開班次，尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，並視情況機動加班，讓民眾等候時間縮短至20分鐘內，業者每日開行班次可達1800班次。

蘇澳到新店、圓山 增開直達車

今年也增設2條客運路線「新店至蘇澳」及「圓山至蘇澳」直達班車，並持續試辦「市府轉運站至傳藝中心」及「板橋轉運站至羅東（不經北市直達車）」等2條國道客運臨時路線。

鐵路則每日加開3班樹林至花蓮對號區間快車往返車次，共計54次，並提供台北－宜蘭段100元、台北－花蓮200元的優惠票價。2月1日及9日離峰時段，推出南迴線紅眼列車7折票價。除夕到初四路邊停車免費，也請鄉鎮市中小學配合提供臨時停車場。

國道客運蘇澳羅東蘇花改南迴線

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