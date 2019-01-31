就怕美制裁禁供應零部件 華為部分生產線將遷回中國

2019-01-31 22:10 世界日報 中國新聞組／北京31日電



美國禁止華為出售電訊網路設備。 路透 分享 facebook

美國禁止華為出售電訊網路設備，並且可能會禁止華為向美國供應商購買零部件。為了應對美國為首的西方國家可能採取禁令，日經新聞報導，華為要求供應商將部分生產線轉移到中國。消息人士稱，華為已告知台廠日月光、京元電子及台積電等，並與台積電商討將部分晶片生產轉移到南京一個工廠。

本報系經濟日報報導，華為是全球最大電信設備製造商，也是全球第二大智慧手機生產商，美國若對華為祭出類似中興通訊的禁售令，將對全球供應鏈造成重大衝擊。據統計，華為累計擁有超過2000家供應商。

日經報導，美國對華為採取的法律行動不僅針對個別職員，且包括華為公司，外界關注焦點，也轉向川普政府是否將下達全面禁令，禁止對華為銷售關鍵半導體和美國生產的元件。

產業人士消息稱，因應美國可能的禁令會威脅到中國電子零部件供應，華為正要求供應商將部分生產線遷往中國。

另據金融時報報導，華為多年來一直為這一刻準備；華為創始人任正非2007年已曾被美國聯邦調查局（FBI）問話。

報導稱，為應對美國圍堵，華為採取了如垂直整合模式、地理布局與產品結構多元化等預防措施。

消息人士指出，華為已與台積電商談，把部分晶片生產轉移到南京的工廠。此外，據傳華為也希望日月光、京元電子把大部分生產轉移到中國大陸工廠。

此外，正當中美舉行高級別貿易談判之際，美國宣布起訴華為財務長孟晚舟。香港01引述產經新聞報導，中國政府雖然一再施壓加拿大，但還是避免過度刺激美國，因為中國仍極為重視中美談判。

報導稱，美國正式起訴孟晚舟後，中國外交部發言人耿爽警告加拿大「不要為了美國火中取栗」。

但耿爽在被問及起訴孟晚舟是否會影響中美貿易談判時，他表示「希望中美雙方經貿團隊能夠按照兩國領導人達成的重要共識，積極努力、相向而行，爭取達成一個雙方都能接受的解決方案」。