再拉盟友？ 美國擬施壓印度加入抵制華為

2019-01-31 22:11 世界日報 中國新聞組／北京31日電



在各國抵制華為之際，印度仍開放華為參與其5G網絡建設的實地試驗，但有消息指，美國恐對印度施壓要求放棄華為。此外，捷克媒體報導，繼網路監管機構警告華為技術公司造成安全威脅後，捷克稅務當局已排除華為參與新的稅務入口網站標案。

多維新聞網引述美國財經網站CNBC報導，印度目前仍開放華為參與其5G網絡建置的實地試驗，不過在美國司法部門正式起訴華為之後，美國有可能施壓，要求印度加入抵制華為之列。

報導稱，華為雖然在西方國家遭到圍剿，但在對價格相對敏感的開發中國家，便宜的華為產品，仍足以使他們把安全問題暫擺一邊。

據悉，印度2018年12月依舊准許華為和諾基亞、三星、愛立信等廠商，一同參與其5G網絡實測；而在智能手機方面，印度是次於中國的全球第二大市場。

分析人士稱，華為5G設備在印度市場具有策略性優勢，因為它提供當地行動電信營運商較多的選擇，華為定價全球最便宜，有助印度電信商提供想推動的業務。

而作為美國在南亞重要安全夥伴的印度，很難無視美國壓力。早前就有媒體報導，印度政府很有可能限制中資企業參與5G電信設備製造。

另據中央社引述捷克今日日報報導，捷克財政部金融總局修改金額達5億克朗（約2214萬美元）的稅務入口新網站招標案內容。華為據報被排除在招標案之外，這將是捷克首例。華為與中國政府的關係面臨日益嚴格的審查，且各界指控北京當局能利用華為的技術進行監控，雖然華為極力否認。

路透報導，捷克網路監管機構去年12月警告網路營運商和其他重要機構，不要使用華為和中興通訊（ZTE）製造的軟體或硬體，還說這兩家企業造成安全威脅。雖然不是全面性禁令，但這意味掌管捷克重要基礎設施的160家公營與民營營運商，必須進行風險分析並採取因應措施。