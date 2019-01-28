深感幸福！華歌爾帶您啟動美好的2019

2019-01-28 11:51 聯合線上／ 鄭雅心



每個人都想要幸福，那是一種長時間的心靈滿足。

對於幸福，每個人的定義都不同。有的人渴望自由、有的人享受自在、有的人希望心想事成、家庭美滿…，只要是能讓人感到舒適、平安、充滿自信、自在且快樂的狀態，就可以稱之為幸福。

圖／華歌爾 提供 分享 facebook

2019從一把通往加倍幸福的鑰匙開始

幸福，當然可以自己創造！一直不斷研發新技術及材質的「華歌爾」，在2019年一開始就要讓妳由內而外深感幸福。

獻上性感自信的形象，使用NANOFRONT奈米級超細纖維製成的提托片，有如一雙隱形的溫柔雙手、輕輕幫妳提托向上，持續塑造深V 性感；棉花糖般Q彈粉撲pad（B、C罩杯）對抗地心引力、自然托高;典雅的蕾絲花邊圖騰，以三句箴言刺繡，散發唯美的愛情浪漫，讓妳的一舉一動，都可以深深地感受幸福。

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Mr. DADADO藍標印花休閒趣，讓生活更精彩

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精彩生活需要舒適貼身的內褲好搭檔。嚴選優質舒適材質，以流行時尚，精準剪裁及繽紛印花設計的Mr.DADADO，一直堅持以日式工藝的職人精神，嚴選優質布料並採高規格精密製程，以人體工學精密分析男士魅力線條，打造立體自信的男士內著，並注入尖端設計元素，讓高品質與時尚風格，成為品牌的魅力代名詞。

歡慶品牌邁入第30年，Mr.DADADO 1/4到1/18在百貨以外的通路、1/19到2/11在全通路，都可享男士商品滿1060省160、滿2000省350的優惠︰包括很火紅繽紛的印花平口系列3件999；小童內褲3件599；新年必買的紅色系內褲滿777折120；男女襪3雙500、7雙1000（棉及羊毛襪除外），可以趁特價好好採購一下。

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「華歌爾」天天好眠的秘訣，2019一定要知道

睡眠品質攸關健康，依據台大醫院的調查統計，15歲以上的國人、有12%有睡眠問題。其實睡不好除了生理及心理的因素，還有一個很大的因素，就是睡衣。「華歌爾」特別研究出打造睡眠好品質的關鍵，以舒展、適溫、柔膚為三大設計重點，開發出一系列舒適睡眠的睡衣，且為了與您一起迎接美好新年，特別提供當季新品8折，請勿錯過。

在2019之初，讓我們一起以幸福開始。

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