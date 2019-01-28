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美力聚焦 穿上「莎薇」令人好心動

2019-01-28 11:27聯合線上／ 鄭雅心

跨入2019，意味著美好的春天即將到來！萬象更新的春天，冬眠的動物開始甦醒、植物開始發芽、生長、開花，一年一度的櫻花季也即將展開。在一片欣欣向榮、充滿生命力的春天裡，一切都如此令人心動。

為迎接美好的春天，一路陪伴著妳的美麗天使「莎薇」，這次帶來美力的三大焦點：「粉水」、「0感覺」及「好愛現」，讓妳在2019的一開始，就可以成為目光焦點。

圖／華歌爾 提供
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在春天裡，花朵總是令人心動、愛情更令人心醉；「粉水」系列將象徵浪漫愛情的花瓣刺繡蕾絲、妝點在胸前的深V曲線、直接集中目光焦點，搭配獨家設計、無縫罩杯的24g花瓣襯墊、持續讓美胸性感上挺2倍，讓妳舉手投足都超級有自信，挺出絕對的超美力。

圖／華歌爾 提供
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追求舒適自在的女性，更要體驗「0感覺」系列的美力行動。誰說鋼圈等於壓迫感？「0感覺」系列的舒柔片、幫妳把鋼圈好好地藏起來，以柔感為妳雕塑美形，讓妳美得自在、無負擔。

圖／華歌爾 提供
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「好愛現」系列則以撞色肩帶，展現時尚魅力，外衣搭配超有型，加上裙擺搖搖、荷葉滾邊，穿上立刻俏麗升級。

圖／華歌爾 提供
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浪漫迎春天！莎薇幸運女神特惠分享︰1/19到2/11凡購買正品滿3800立省500、滿6800省1000、滿10000省2000(含指定貨號)，買越多省越多，更追加幸運商品加價購。消費者可以75折、65折、55折優惠折扣加價購買幸運商品，讓妳把好運穿上身，幸運一整年！心動就馬上行動吧！

更多資訊：

莎薇2019春夏新品型錄https://goo.gl/K7jEvc

2019華歌爾網誌：http://bit.ly/2S4wYlU

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