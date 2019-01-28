「金華歌爾」優雅哲學 讓新的一年更自在愉悅

2019-01-28 11:27 聯合線上／ 鄭雅心



在人生的道路上，妳想要怎樣的生活？妳有甚麼夢想？隨性、自在、身心愉快的生活，妳是否也嚮往？

圖／華歌爾 提供 分享 facebook

想擁有愉悅的生活，請從好好聆聽自己的心、好好愛自己開始做起。每位女性都值得被好好地對待與照顧，不要忽視自己的內心嚮往。請用心感受每一刻、把自己視為珍愛的對象，了解自己的所愛、所想，讓自己總是處在最自在、最優雅的狀態。

「金華歌爾La Vie Aisée」，法文意思就是The easy life，也是專為40歲以上女性，針對其體型和體質變化，所研發的高舒適度內在美產品。

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適齡的專門款式設計、打造優雅線條

人生的每個階段都有其成長與變化，包括身體與心理，所以內在美也要做適齡調整，才能穿得自在、穿出自信。為了讓40歲以上的女性真正享受舒適無負擔的感受，金華歌爾特別針對體態的變化，在肩帶、鋼圈及寬鬆度上都做了專屬的設計，讓妳在舉手投足間，都可以展現自在優雅。

舒適感大躍進，專屬寬窄肩帶及三次元記形鋼圈

肩帶的穩定度及鋼圈材質攸關穿著的舒適度，金華歌爾以一體成形的寬窄肩帶設計，幫妳分散壓力，穿著輕鬆不緊繃、穩定不滑落；三次元記形鋼圈，以隱藏式Out-in-wire車縫法，減輕厚度更輕盈，讓穿著更舒適、不壓迫。

在設計上，以多彩亮紗及金屬紗搭配的刺繡蕾絲，以水仙花型為設計，前中心加閃亮鑽飾，華麗且優雅！

為歡度新年，金華歌爾特別在1/19到2/11，為妳獻上新春福利禮，除了超優惠的消費正品滿7000省1000（需含指定色或指定貨號）之外，滿12000還加贈迎春招財alfi 真空保溫壺，伴妳暖暖地度過美好的2019，贈品數量有限，送完為止。

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