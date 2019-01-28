華麗X優雅 閃亮的「莎露」女人是目光焦點

2019-01-28 11:27 聯合線上／ 鄭雅心



一如閃閃發光的鑽石、總能吸引眾人目光；自信而美麗的女人、也一向能夠成為目光焦點。

圖／華歌爾 提供 分享 facebook

想要自信而美麗，單靠外在的華麗裝飾及穿著是不夠的，必須透過許多的努力，一點一滴建立自己的自信，一如鑽石是歷經數不清的淬鍊，才能雕琢成完美的鑽石。因此，無論面對甚麼困難及挑戰，一定要給自己信心，為自己打氣，告訴自己︰「我可以做到！」

以華麗浪漫古典歐風設計為風格的「莎露Salute」，義大利文有「乾杯」的意思。氣質高貴的莎露一向堅持以高級質材、典雅唯美設計，細膩雕琢出貴族般的溫柔女性內在美，再搭配上 奢華感刺繡蕾絲，每一件都像是藝術品，讓人捨不得眨眼，真正滿足現代女性高級精緻的內在穿著需求。

奢華刺繡蕾絲 「莎露」讓女人閃閃發光

蕾絲是常見的服裝設計質材，扮演畫龍點睛的角色，「刺繡蕾絲」則是更高層次的工藝，必須透過多道的製作工序、而且品管更加嚴格，呈現出來的服裝不僅立體生動、具有生命力，更像是一幅幅的藝術名品。

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莎露特別採用奢華刺繡蕾絲在內衣褲上，讓整體穿著驚艷動人、閃閃發光。沙典雷射切割的刺繡蕾絲，以散發光澤感沙典的大朵玫瑰花卉，立體浮現在細緻網紗上，搭配水晶燈珠鍊的多彩色紗設計，讓罩杯整體呈現閃耀且多彩迷人的華麗感；貼鑽花片的綺麗肩帶，以及前中心的水鑽吊飾，每一個細節都真正體現「莎露的女人在哪、光芒就在哪」的奢華意涵，讓每個角度都光耀動人。典雅簡潔全彈性蕾絲設計款，則以法國高質感彈性LEAVER蕾絲，搭配輕透幾何花卉感蕾絲，散發歐式低調的奢華魅力。

穿上莎露，自信由內生起，無論在任何場合，都能有最完美的表現，讓妳綻放出最亮眼美麗的自己。

自1/19到2/11，只要在莎露選購正品滿8000立省1200(需含指定貨號)，購物滿12000加贈多功能收納袋，歡迎蒞臨莎露全省專櫃試穿選購。

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