每個角色都輕鬆到位 當個美麗又快樂的媽咪

2019-01-28 11:27 聯合線上／ 鄭雅心



女人在一生中有很多不同的階段，從小女孩發育成女人，到結婚為妻子、媳婦，懷孕而成為母親……，每個角色都有不同的學習與責任。

結婚後，女人逐漸把重心從自己轉移到下一代身上，當吾家有女初長成，小女孩在蛻變成女人的發育過程中，每一個階段都有不同的細膩變化，包括身體與心理。作為過來人的媽媽，一定要做她最強而有力的後盾，好好陪伴她走過成長的每個酸甜苦澀。

帶家裡的少女挑一件最適合的內衣

圖／華歌爾 提供 分享 facebook

女孩跟女人的身體結構不同，青春期階段，應該要穿專門針對發育期間所設計的內衣，才可以讓寶貝感受到最舒適而溫柔的呵護。「嬪婷」特別針對少女成長三階段，設計材質舒適、不同剪裁的專屬內衣。從乳頭期、乳輪期到乳房成長期，不同階段都有特別的款式。在材質方面，特別精選天使寶貝棉，以天然柔軟的材質，充分保護成長中的胸部，讓發育中的寶貝，身心都受到最貼心的照顧。

「嬪婷」的每位專櫃人員，都接受過完整的訓練，可以為成長中的少女提供最健康的觀念和資訊。自2019/1/7到2/11，嬪婷歡慶新年，所有正品滿3500省500、滿5000元省800(含指定貨號)；設計活潑可愛的內褲第二件5折 (限指定貨號)，快帶寶貝到專櫃試穿選購吧！

懷孕真辛苦、日本進口的華歌爾「寶貝媽咪」讓妳好輕鬆

圖／華歌爾 提供 分享 facebook

除了關心孩子，媽媽們更要愛自己。懷孕時，身體會有許多變化，包括胸部及腹部隆起、胸部溫度升高、容易出汗等等，此時如果仍穿著一般的內衣褲，就會造成不舒適。身為美麗媽媽的協助者，日本第一孕婦首選的「寶貝媽咪」透過人因科學實驗室的研究，針對懷孕時身體的變化，設計配合孕期變化及提供良好支撐的胸罩及托腹褲，讓胸部及腹部貼身舒適、減少負擔感。

「寶貝媽咪」的孕婦專用鋼圈，針對孕期胸部的特殊變化而設計，讓孕婦的胸部更舒適地被支撐，也保持良好胸型，讓媽媽們比懷孕前更美麗。托腹褲則幫助準媽咪擁有最好的自在行動力，讓準媽咪感覺像是多了一雙手，分擔腹部的重擔。身體舒適了，心情自然愉快，寶貝也能更健康的長大。

歡慶農曆新年，「寶貝媽咪」特別在2019/1/19到2/11提供優惠︰正品滿8000立省1100(含指定貨號)，正品滿15000加贈 寶寶乳膠枕乙個，讓孕媽咪快樂好眠（贈品數量有限、送完為止）。

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