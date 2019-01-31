親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國起訴孟晚舟
委內瑞拉斷交美
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

出兵委內瑞拉？ 美軍至少要2.5萬人

2019-01-31 00:00聯合報 編譯陳韋廷／報導

分享

美國總統川普表明對委內瑞拉政局走向不排除任何選項，白宮國安顧問波頓廿八日更被媒體拍到手中筆記寫道「派五千兵力去哥倫比亞」，讓外界更相信美國有意出兵干預委國政局。英國泰晤士報卅日引述五角大廈前高層的話指出，若美國想動武推翻委國總統馬杜洛，至少需兩萬五千名美軍

報導指出，美國此前在加勒比海與拉丁美洲兩次行動可提供參考，而且這兩次派兵數量都是波頓筆記上所寫數字的好幾倍。

一九八三年十月，在受古巴訓練的馬克思主義分子奪權並處決格瑞那達總理畢夏普後，美國總統雷根派遣七千名陸戰隊與傘兵，在武裝直升機支援下前往該加勒比海島國展開了「緊急狂暴行動」，共派出兩個遊騎兵營，而這支突擊隊由陸戰隊、第八十二空降師、三角洲部隊以及海軍海豹特戰隊組成。

一九八九年十二月，美國總統老布希下令出兵巴拿馬，逮捕因販毒而遭美起訴的該國領導人諾瑞嘉，約兩萬名美軍官兵參加了這場「正義之師行動」。美國一旦對委國採取軍事行動，位於佛州多拉的美軍南方司令部則將負責派出的類似的聯合部隊。

美國國防部前高官表示，接管委國首都是首要任務，估計需要兩萬五千名至三萬名官兵，同時也希望效忠馬杜洛的委國軍隊不要頑抗。

其實，必要部署的軍力規模取決於委國軍隊以及民兵團體對馬杜洛的忠誠度。

此外，任何美國軍事干預的關鍵在於委內瑞拉鄰國的支持，主要是哥倫比亞與巴西。儘管波頓寫下「派兵五千去哥倫比亞」，哥國政府始終不願承認該國領土可能成為入侵委國的前哨站，但可能只是惺惺作態。曾公開表示厭惡馬杜洛的巴西新任右派總統波索納洛，渴望加強與美國的關係，態度較為積極。

美國前國防部長馬提斯任內積極拓展與南美洲國家的軍事合作，擔心左派執政的尼加拉瓜及委內瑞拉是部分原因。美國如果決定動手，將由南方司令部負責。

美軍委內瑞拉哥倫比亞川普

相關新聞

「川普放開委內瑞拉！」馬杜羅出手，凍結代總統資產

2019-01-30 15:13

報復美方…委國臨時總統被禁出境

2019-01-30 14:15

遭禁出國資產凍結 委內瑞拉臨時總統：非新鮮事

2019-01-30 14:10

馬杜羅出手！「代總統」資產遭凍，拉美反對美國「出兵」

2019-01-30 11:56

委內瑞拉臨時總統遭限制出境、凍結帳戶

2019-01-30 10:50

委內瑞拉僵局難解 瓜伊多遭旅行禁令、資產凍結

2019-01-30 09:47

熱門文章

「爸爸任由我身上都是血」 黑幫千金淪債主性奴險死

2019-01-30 11:05

29歲女經理色誘遭拒 惱羞成怒開除46歲已婚熟男

2019-01-30 11:14

美急凍至零下52度！放火燒鐵軌避免結冰出軌

2019-01-30 15:13

30歲單身女曬「一人夢幻房間」照 網暴動跪求當男友

2019-01-30 14:23

影／這對夫妻用數學破解彩券 10年賺8億安逸退休

2019-01-30 16:02

到底有多不想當兵？ 小鮮肉飛泰國變性成「網美正妹」脫逃

2019-01-30 13:24

一根1000元 27歲辣媽樂當「馬陰莖清潔師」

2019-01-30 15:00

偵測警報大響 日核燃料再生研究所輻射外洩

2019-01-30 17:52

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top