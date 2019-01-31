出兵委內瑞拉？ 美軍至少要2.5萬人

2019-01-31 00:00 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／報導



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美國總統川普表明對委內瑞拉政局走向不排除任何選項，白宮國安顧問波頓廿八日更被媒體拍到手中筆記寫道「派五千兵力去哥倫比亞」，讓外界更相信美國有意出兵干預委國政局。英國泰晤士報卅日引述五角大廈前高層的話指出，若美國想動武推翻委國總統馬杜洛，至少需兩萬五千名美軍。

報導指出，美國此前在加勒比海與拉丁美洲兩次行動可提供參考，而且這兩次派兵數量都是波頓筆記上所寫數字的好幾倍。

一九八三年十月，在受古巴訓練的馬克思主義分子奪權並處決格瑞那達總理畢夏普後，美國總統雷根派遣七千名陸戰隊與傘兵，在武裝直升機支援下前往該加勒比海島國展開了「緊急狂暴行動」，共派出兩個遊騎兵營，而這支突擊隊由陸戰隊、第八十二空降師、三角洲部隊以及海軍海豹特戰隊組成。

一九八九年十二月，美國總統老布希下令出兵巴拿馬，逮捕因販毒而遭美起訴的該國領導人諾瑞嘉，約兩萬名美軍官兵參加了這場「正義之師行動」。美國一旦對委國採取軍事行動，位於佛州多拉的美軍南方司令部則將負責派出的類似的聯合部隊。

美國國防部前高官表示，接管委國首都是首要任務，估計需要兩萬五千名至三萬名官兵，同時也希望效忠馬杜洛的委國軍隊不要頑抗。

其實，必要部署的軍力規模取決於委國軍隊以及民兵團體對馬杜洛的忠誠度。

此外，任何美國軍事干預的關鍵在於委內瑞拉鄰國的支持，主要是哥倫比亞與巴西。儘管波頓寫下「派兵五千去哥倫比亞」，哥國政府始終不願承認該國領土可能成為入侵委國的前哨站，但可能只是惺惺作態。曾公開表示厭惡馬杜洛的巴西新任右派總統波索納洛，渴望加強與美國的關係，態度較為積極。

美國前國防部長馬提斯任內積極拓展與南美洲國家的軍事合作，擔心左派執政的尼加拉瓜及委內瑞拉是部分原因。美國如果決定動手，將由南方司令部負責。