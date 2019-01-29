逼馬杜洛退位 美國決制裁委國石油

2019-01-29 17:00 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



為了切斷委內瑞拉總統馬杜洛的金錢來源，美國決定制裁委內瑞拉的國營石油公司！根據2017年數據，委內瑞拉石油有41%出口至美國，但美國財政部長梅努欽指出，委國石油公司的收入長期以來都落入馬杜洛的口袋，而不是與人民共享，因此美國決定對其進行制裁，直到馬杜洛交出政權。

根據《CNBC新聞》報導，在上週委內瑞拉國會議長瓜伊多宣布自己是合法的臨時總統後，美國就宣佈承認他為委內瑞拉總統，並要求馬杜洛交出權力。但因為委內瑞拉軍方仍表示效忠於馬杜洛，因此委內瑞拉正處於擁有兩個總統的尷尬局面。

為了逼迫馬杜洛交出政權，美國財長梅努欽宣布，將對委內瑞拉國營石油公司實施經濟制裁。這次的制裁仍然允許公司與他們有生意上的往來，但所有的款項將被限制在一個帳戶內，等同於是切斷馬杜洛家族的金源。但為了確保人道援助能繼續進入委內瑞拉，美國財政部將在一定時間內繼續允許部分金錢流動。

英國《衛報》指出，美國此次的制裁將限制委內瑞拉販售石油的上限，但尚未禁止任何商品進口至委內瑞拉。國家安全顧問波頓指出，制裁生效後，委內瑞拉國營石油有70億美金會遭到凍結，在未來一年內，也可能損失110億美金的外匯收入。

煤體因為拍到波頓的備忘錄上面寫著“派5, 000名美軍到哥倫比亞“，因此詢問波頓是否會派遣美軍介入委內瑞拉。波頓則表示，總統川普已經明確地表示目前不排除任何選項，因此若臨時總統瓜伊多或任何美國外交人員遭遇不測，美國將會有大動作回應。

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